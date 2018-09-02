ABD'den Pakistan’a Yardım Kesintisi

Amerika, Pakistan’a 300 milyon dolar yardımı kesme kararı aldı. Kararın gerekçesi İslambad’ın militanlara yönelik kararlı bir şekilde harekete geçmemesi.
Amerika bir süredir Pakistan’a Afganistan’a saldırılar düzenleyen militanlara güvenli alan sağlamaması yönünde çağrılar yapıyordu.
Amerikalı yetkililer İslamabad’ı militanları görmezden gelmekle suçluyor. Pakistan ise terörle mücadele için milyarlarca dolar harcadığını ve birçok hayatın kaybedildiğini belirtiyor.
Bu yıl başında Başkan Donald Trump Amerika’nın Pakistan’a sağladığı milyarlarca dolarlık yardım karşılığında Pakistan’ın yalanlar ve aldatmadan başka birşey vermediğini kaydetmişti.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü Yarbay Kone Faulkner parayı diğer acil önceliklerde kullanmak istediklerini belirtti.
Kararın yürürlüğe girmesi için Kongre’nin onaylaması gerekiyor.
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum