ABD'den Pakistan’a Yardım Kesintisi

Amerika, Pakistan’a 300 milyon dolar yardımı kesme kararı aldı. Kararın gerekçesi İslambad’ın militanlara yönelik kararlı bir şekilde harekete geçmemesi.

Amerika bir süredir Pakistan’a Afganistan’a saldırılar düzenleyen militanlara güvenli alan sağlamaması yönünde çağrılar yapıyordu.

Amerikalı yetkililer İslamabad’ı militanları görmezden gelmekle suçluyor. Pakistan ise terörle mücadele için milyarlarca dolar harcadığını ve birçok hayatın kaybedildiğini belirtiyor.

Bu yıl başında Başkan Donald Trump Amerika’nın Pakistan’a sağladığı milyarlarca dolarlık yardım karşılığında Pakistan’ın yalanlar ve aldatmadan başka birşey vermediğini kaydetmişti.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü Yarbay Kone Faulkner parayı diğer acil önceliklerde kullanmak istediklerini belirtti.

Kararın yürürlüğe girmesi için Kongre’nin onaylaması gerekiyor.

