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ABD'den Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 01:16 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, 2017 yılında çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruyu yaptı - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Başkan Donald Trump, Amerikan halkına, vergi mükelleflerine ve işlerine yüklediği yükten dolayı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı verdi"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 2017 yılında çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılma başvurusuna yönelik yazılı açıklama yaptı.

Anlaşmadan çekilmek için resmen başvuruda bulunduklarını belirten Pompeo, "Başkan Donald Trump, Amerikan halkına, vergi mükelleflerine ve işlerine yüklediği yükten dolayı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı verdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin söz konusu anlaşmadan ayrılmasının gerekli prosedürler gereği bir yılı bulacağını kaydetti.

- "Ekonomiye maliyeti 3 trilyon dolar olacaktı"

Donald Trump, 1 Haziran 2017'de, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi, 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmuştu.

Anlaşmanın, "iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, bunun Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

- Paris İklim Anlaşması

Paris'te, Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016'da, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.

Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, BM Genel Sekreterliği, ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019'da kabul edebilecek. Talebin kabul edilmesini takip eden sürecin ise yaklaşık bir sene süreceği ve ABD'nin anlaşmadan resmi olarak çekilmesinin Kasım 2020'yi bulabileceği belirtiliyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump paris iklim anlaşması

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