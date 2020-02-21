ABD’den Patriot Açıklaması

VOA’ye konuşan bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırına Patriotlar konuşlandırılması talebinden haberdar olduğunu ancak bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

Kimliğinin gizli tutulması koşuluyla konuşan Amerikalı yetkili, VOA Savunma muhabiri Carla Babb’a yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’den Suriye ile sınırlarına Patriotlar konuşlandırılması için gelen talepten haberdar ancak Patriotlar’ın tedarik edilip edilmeyeceği konusunda bir karar verilmedi" ifadesini kullandı.

Bloomberg internet sitesinde yer alan bir haberde, Türkiye’nin ABD’den Rus destekli Suriye güçlerinin gelecekteki herhangi bir saldırısına karşılık vermek için güney sınırlarına iki Patriot füze bataryası konuşlandırmasını istediği iddia edilmişti.

Türk ordusu son üç hafta içerisinde İdlib’de ikisi bugün olmak üzere 15 kayıp verdi. Rusya’nın hava desteğini arkasına alan Suriye hükümet güçleri, muhalefetin elindeki son bölge olan İdlib’i de almak için saldırılar düzenliyor.

Bloomberg’in haberine göre, kimliği açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili, Patriot’ların koruma sağlamak için Hatay’da sınıra konuşlandırılması durumunda Ankara’nın Esat’a bağlı güçleri vurmak için F-16 savaş uçaklarını kullanabileceğini belirtti.