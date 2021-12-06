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ABD'den Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı

06.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Çin'in insan hakları nedeniyle Pekin'de düzenlenecek Olimpiyatlara ABD'nin diplomatik ve resmi temsilci göndermeyeceğini belirtirken, ABD'li sporculara ise tam destek vereceklerini söyledi.

ABD'den Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı

ABD yönetimi, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'da sürdürdüğü soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Biden yönetimi Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatlarına ve Paralimpik Oyunlarına, hiçbir diplomatik ve resmi temsilci göndermeyecek" ifadelerini kullandı.

Psaki, "Sincan'daki korkunç insan hakları ihlâlleri ve zulmüne rağmen" resmi temsilci göndermenin Olimpiyatları "olağan bir şey" haline dönüştüreceğini ifade ederek, "bunu yapamayacaklarını" söyledi.

Psaki, Olimpiyatlara katılacak ABD'li atletlere ise "tam destek" vereceklerini, "evde tezahürat edeceklerini" sözlerine ekledi.

Başkan Joe Biden geçen ay yaptığı açıklamada, Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'de düzenlenecek Olimpiyatların diplomatik olarak boykot edilebileceğini söylemişti. Biden yönetimi, Sincan bölgesinde Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini soykırım olarak nitelendiriyor.

Pekin yönetiminin Uygurlara yönelik tutumuna tepki gösteren muhafazakâr siyasetçiler, 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyatların tamamen boykot edilmesini talep ediyordu.

Çin açıklama öncesinde uyarmıştı

ABD'nin Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacağı yönündeki açıklaması öncesinde konu medyaya yansımış ve Çin boykot iddialarına tepki göstermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin boykot kararı alınması halinde "kararlılıkla karşılık" verileceği tehdidinde bulunmuştu. Zhao Lijian, "Kış Olimpiyat Oyunlarının siyasi bir duruş ve manipülasyon için bir sahne olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

AFP/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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