ABD’den Petrol Şirketlerine Venezuela’da Müzakere İzni

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD ve Avrupa menşeili petrol firmalarının Venezuela’da faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için Washington’un müzakereleri başlatma yetkisi verdiği haberlerini doğruladı.

Rodriguez, ABD’nin bu kararının ardından tüm Venezuelalılar’ı etkileyen yaptırımların tamamen kaldırılmasını umduklarını söyledi.

Washington’un kararı Venezuela’da varlığını sürdüren tek ABD petrol şirketi olan Chevron’un, faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için, devletin petrol şirketi PDVSA ile müzakere edebilmesine izin verecek. Ancak şimdilik herhangi bir anlaşma yapılmasına ya da faaliyetlere başlanmasına izin verilmiyor.

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’nun, iktidardaki Nicolas Maduro ile muhalefet arasında tıkanan müzakere sürecinin yeniden başlaması için geçtiğimiz günlerden Biden yönetiminden yardım talep etmişti. Washington da bu çağrıya yanıt olarak Venezuela’ya uygulanan bazı yaptırımları hafifletmeye başlayacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela’da demokrasiyi yeniden tesis etmek, yolsuzluğa bulaşmış ve insan hakları ihlallerinde bulunan hükümetin gelir kaynaklarını kısmak gibi gerekçelerle 2017 yılından itibaren PDVSA’ya uyguladığı yaptırımları 2019 yılında daha da sertleştirmesiyle Güney Amerika ülkesinde petrol üretiminde ve satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı.

2013 yılında günlük 3 milyon varile yakın petrol üreten ülkede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre geçen ay günlük 755 bin varil petrol üretildi.

Uzmanlar üretimin düşmesinin nedenleri arasında uluslararası yaptırımların yanısıra ülkenin petrol şirketine gerekli yatırımların yapılmamasını, işinin ehli yöneticiler yerine askerlerin atanmasını, rüşvet gibi sorunları gösteriyor.

Petrol kuyularının ve rafinerilerinin verimliliğini kaybettiğini belirten Venezuela Petrol Odası yetkilileri günde 2 milyon varil petrol üretebilmek için bugünden itibaren en az 1,5 yıla ve 8-10 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya enerji piyasasında önemi artan Venezuela, yeraltında 300 miyar varili aşan rezerviyle dünyada en çok petrole sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

Maduro geçtiğimiz aylarda ülkesinin kapılarının, kendisine yaptırım uygulayan ABD ve Avrupa dahil, Venezuela’da petrol üretimi yapmak isteyen herkese açık olduğunu söylemişti.

