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ABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödül

06.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın tepe yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koyulduğunu açıkladı.

ABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödül

Üç yöneticinin yerini ihbar edenlere en az üç milyon dolar ödül verilecek.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın üst düzey üç yöneticisinin yerini ihbar edecek ya da bu kişilerin bulunduğu konumun tespit edilmesini sağlayacak bilgi paylaşanlara para ödülü vereceğini açıkladı.

Murat Karayılan için 5 milyon, Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül vaat eden ABD'nin bu açıklaması, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara ziyareti sonrası gerçekleşti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Palmer'ın Ankara'daki temasları sırasında terörle mücadele konusunda Türkiye ile yürütülen işbirliğinin önemine dikkat çekilirken, söz konusu para ödülünün ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki "Adalet için Ödül" programı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Palmer'ın Ankara'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret sonrası yapılan açıklamada iki devlet arasındaki ortak çıkarların ve kaygıların değerlendirildiği bildirildi.

1997'den beri listede

Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa Birliği ve ABD'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK, 1997 yılından bu yana Washington'ın oluşturduğu listede bulunuyor.

Ağırlıklı olarak Türkiye'nin güneydoğusunda 1984'ten bu yana silahlı mücadele veren ve devlet görevlilerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan PKK, kuruluş aşamasında bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefliyordu.

PKK'nın kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan 1999 yılında Kenya'da yakalanarak, Türkiye’ye götürüldü. Öcalan’ın yargılanması neticesinde aldığı idam cezasının AB uyum yasaları çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmesini takip eden süreçte bağımsızlık hedefinden vazgeçen örgüt, o zamanda bu yana Türkiye'deki Kürtler için daha fazla hak talebinde bulunuyor.

Otuz yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

DW,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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