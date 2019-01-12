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ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino: - "(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye'den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı" - "Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, Türkiye'nin Türkiye-Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri, Bakan Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, "(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye'den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Hatay'da görülen FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mevlüt Çavuşoğlu pompeo Suriye Türkiye

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