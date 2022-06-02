ABD’den Putin’le Bağlantılı Yatlara Yaptırım

Biden yönetimi Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’yı yaptırımlarla hedef almayı sürdürüyor. ABD Maliye Bakanlığı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda yatı, çelik üreticisi bir oligarkı ve Rus lider için aracı olduğu belirtilen çello müzisyenini yaptırım listesine aldı.

ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan bu yana Rus ekonomisini daha önce benzeri görülmemiş yaptırımlarla hedef alıyor.

Başkan Joe Biden Mart ayında yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında ABD’nin Putin’le bağlantısı bulunan varlıklı Ruslar’ın yatları, lüks daireleri ve özel jetlerine el koymak için çalışacaklarını söylemişti.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Rus bandıralı Graceful adlı ve Cayman adaları bandıralı Olympia adlı iki geminin Putin’in çıkarının bulunduğu mülk olarak tespit edildiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat Ukrayna işgalinin ardından yaptırım listesine alınan Rusya Cumhurbaşkanı Putin, biri Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko ile birlikte geçtiğimiz yıl Karadeniz’de olmak üzere bu yatlarla yolculuk yaptı.

ABD Maliye Bakanlığı Putin tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaptırım listesinde yer alan Rus şirketin sahibi olduğu Shellest ve Nega adlı iki yatın da yaptırım listesine alındığını belirtti.

Maliye Bakanlığı Monaco’da bulunan ve aralarında Rus oligarkların da olduğu yat sahiplerinin yatlarını kiralama imkanı veren Imperial Yacts adlı bir firmayla, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla “offshore” bir şirkete uçak transferi planına karışan bir havacılık şirketini de yaptırım listesine aldı.

Putin’in “offshore” malvarlığı

Biden yönetimi Putin’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle AB’nin yaptırım listesinde bulunan çello sanatçısı ve orkestra şefi Sergey Roldugin’i yaptırım listesine aldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Roldugin’in Cumhurbaşkanı Putin’in “offshore” varlıklarını yöneten bir sistemin parçası olduğu belirtildi. Karar kapsamında Roldugin’in ABD’deki malvarlığı donduruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da beş Rus oligarkı ve Rusya’nın en zengin ve varlıklı isimlerinden biri olan Aleksey Mordaşov’u yaptırım listesine aldı.

Mordaşov’un ailesi ve çelik üreticisi firması Severstal adlı şirketi ve altın madeni şirketi Nord Gold da yaptırım kapsamına alındı.

Mordaşov ve Nord Gold’dan açıklama taleplerine henüz bir yanıt gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova’yı da yaptırım listesine aldı.

Beyaz Saray’dan yaptırımlarla ilgili paylaşılan yazılı açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı’nın da Rusya ve Belarus’taki 71 kişi veya kurumu Rus ordusunun teknolojiye erişimini kısıtlamak amacıyla yaptırım listesine aldığı belirtildi.

