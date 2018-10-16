ABD'den Riyad'a şeffaf soruşturma vurgusu

Pompeo yarın da Türkiye'ye geçecek.Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son olarak görüldüğü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Türk ve Suudi yetkililerce yapılan ön incelemelerin tamamlanmasının ardından gözler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'daki temaslarına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Riyad'a giden Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı olayını görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Pompeo’nun Kral Selman’a olayın aydınlatılması için gösterdiği çabadan ötürü teşekkür ettiğini açıkladı.

Pompeo daha sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi. Prens, Pompeo ile yaptığı görüşmede "Biz güçlü ve ezelî müttefikleriz. Geçmişte, bugün ve yarın... Önümüze çıkan güçlüklere birlikte göğüs gereriz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise Pompeo ve Cubeyr'in gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İki bakan eksiksiz, şeffaf ve vakitlice yapılacak bir soruşturmanın önemi konusunda mutabık kaldı" açıklamasında bulundu. Nauert, Pompeo'nun Riyad'daki görüşmelerde ABD'nin Kaşıkçı'nın akıbeti konusundaki endişelerini de ilettiğini bildirdi.