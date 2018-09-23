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ABD'den Ruhani'ye yanıt, saldırıya kınama

23.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Washington, İran'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı ancak ABD'yi suçlayan Ruhani'ye tepki gösterdi.

Trump'ın avukatı Giuliani ise ABD'nin İran'daki yönetimi devireceğini söyledi.ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili Tahran yönetiminin Washington'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

CNN'de katıldığı bir programda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'ye yönelik suçlamalarına yanıt veren Haley, "Bunun nereden kaynaklandığını anlaması için kendilerine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" diye konuştu.

Saldırıyı kınayan Haley, "ABD her nerede olursa olsun her terörist saldırıyı kınamaktadır, nokta. Her zaman bu duruşta olduk" dedi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde Cumartesi günü bir askeri geçit törenine saldırı düzenlenmiş, aralarında Devrim Muhafızlarının da olduğu en az 25 kişi ölmüştü. Saldırının sorumluluğunu Ahvaz Ulusal Direnişi adlı Arap ayrılıkçı bir grup ve IŞİD üstlenmişti. İran lideri Ruhani, saldırıda ABD'nin parmağı olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın avukatı: Devrilecekler

Diğer yandan saldırının gerçekleştiği gün New York'ta bir etkinlikte konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ABD'nin İran'daki yönetimi devireceğini söyledi. New York eski Belediye Başkanı Giuliani, "Ne zaman devireceğiz bilmiyorum. Birkaç gün, birkaç ay veya birkaç yıl içinde olabilir, ama olacak" diye konuştu. "Devrilecekler" diyen Giuliani, "İran halkı yeterince bıktı" sözlerini kullandı.

Tahran ile Washington arasındaki ilişkiler Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasından bu yana daha da kötüleşmişti. İran'ın Suriye'deki etki alanını genişletmesinin dışında iki ülke arasındaki en temel sorun Tahran'ın nükleer programı. Trump yönetimi İran'la uluslararası güçler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

rtr,AP/GY,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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