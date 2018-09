ABD'den Ruhani'ye yanıt, saldırıya kınama

Trump'ın avukatı Giuliani ise ABD'nin İran'daki yönetimi devireceğini söyledi.ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili Tahran yönetiminin Washington'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

CNN'de katıldığı bir programda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'ye yönelik suçlamalarına yanıt veren Haley, "Bunun nereden kaynaklandığını anlaması için kendilerine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" diye konuştu.

Saldırıyı kınayan Haley, "ABD her nerede olursa olsun her terörist saldırıyı kınamaktadır, nokta. Her zaman bu duruşta olduk" dedi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde Cumartesi günü bir askeri geçit törenine saldırı düzenlenmiş, aralarında Devrim Muhafızlarının da olduğu en az 25 kişi ölmüştü. Saldırının sorumluluğunu Ahvaz Ulusal Direnişi adlı Arap ayrılıkçı bir grup ve IŞİD üstlenmişti. İran lideri Ruhani, saldırıda ABD'nin parmağı olduğunu iddia etmişti.