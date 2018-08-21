ABD’den Rus Bandıralı Gemilere Yaptırım

ABD, Kuzey Kore tankerlerine rafine petrol taşıdıkları gerekçesiyle altı gemiye ve iki nakliye şirketine BM’nin Kuzey Kore’ye yönelik ambargo kararları uyarınca yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı, yaptırımlara hedef olan nakliye şirketlerinin Vladivostok şehrinde kurulmuş olan Primorye ve Gudzon olduğunu kaydetti.

Ayrıca Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot ve Sivastopol isimli altı Rusya bandıralı geminin de yaptırım kapsamında olduğu ifade edildi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada “Kuzey Kore tankerlerine Rusya’dan ya da başka bir yerden gemiden gemiye nakliye ya da satış yapılması BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore kararıyla yasaklanmıştır ve ABD yasaları tarafından yaptırıma tabidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “Bu yaptırımların ihlal edilmesi karşısında uygulanacak cezalar Kuzey Kore “nükleerden tam olarak arındırılana kadar” devam edecektir” denildi.

Washington geçen hafta da liman hizmeti veren bir Rus şirketle bazı Çin şirketlerine Kuzey Kore gemilerine yardım ettikleri, alkol ve tütün sattıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Rusya ise bunun karşılığında ABD’nin delile dayanmaksızın eyleme geçtiğini söylemiş ve yaptırımlara karşılık verileceğini kaydetmişti.

