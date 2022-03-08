ABD’den Rus Enerji İthalatına Yasak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak, Rus petrolü ve diğer enerji ürünleri ithalatını yasakladığını açıkladı. Biden bu adımın, ABD’de enerji fiyatlarını arttıracağını kabul etti; ancak yasağa iki partili güçlü desteğin altını çizdi.

Biden Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rus petrol ve doğal gaz enerjisinin tüm ithalatını yasaklıyoruz. Bu yasak, Rus petrolünün artık ABD limanlarında kabul edilmeyeceği ve Amerikan halkının, Putin'in savaş makinesine güçlü bir darbe daha vuracağı anlamına geliyor" dedi.

Biden, ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımların Rus ekonomisinde zaten derin bir çöküntü yarattığını, bu yasakların da dünyadaki müttefikler ve ortaklarla yakın istişare içinde getirildiğini söyledi.

Biden, Avrupa ülkelerinin bu yasağa katılamayacaklarını anladıklarını da söyledi ve ‘’Avrupalı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın birçoğunun bize katılacak durumda olmayabileceğini anlıyoruz. ABD, yurtiçinde tüm Avrupa ülkelerinin toplamından çok daha fazla petrol üretiyor. Ancak, Rusya'nın enerjisine olan bağımlılıklarını da azaltma amacıyla uzun vadeli bir strateji geliştirmek için Avrupa ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz’’ dedi. Biden bu krizin, Amerika’nın enerji konusunda bağımsız olması gerektiğini de gösterdiğini söyledi.

Enerji Enformasyon Dairesi’ne göre ABD, 2021'de Rusya'dan ayda ortalama 20,4 milyon varilden fazla ham ve rafine ürün ithal etti. Bu miktar, ABD sıvı yakıt ithalatının yaklaşık %8'ini oluşturuyor ve yasağın zaten enflasyon yükselirken artan benzin fiyatlarını daha da arttırması bekleniyor.

Biden ithalat yasağının ABD’ye maliyeti olacağını da kabul etti ve “Putin, Ukrayna sınırlarında askeri yığınak yapmaya başladığından beri, benzin istasyonlarına giden Amerikan ailelerine zarar veriyor. Benzinin fiyatı halihazırda 75 sent arttı ve bu kararla daha da yükselecek. Bu fiyat artışını Amerika’da en aza indirmek için ortaklarımızla koordinasyon içinde elimden geleni yapacağım’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, petrol şirketlerine de çağrı yaptı ve Ukrayna savaşının karlarını arttırmak için bir mazeret olmadığını söyledi ve aşırı fiyat artışlarına gitmemeleri çağrısı yaptı.

Biden hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleriyle bu yasak hakkında görüş birliğinde olduklarını da kaydetti.

