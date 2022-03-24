ABD’den Rus Milletvekillerine Yaptırım

ABD, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

Bugünkü yaptırımlar, onlarca Rus savunma şirketini, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 328 üyesini ve ülkenin en büyük bankası Sberbank’ın genel müdürünü hedef alıyor. Amerika, daha önce, 11 Mart tarihinde, Duma’nın 12 üyesini yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Duma, yasama gücünü ülkede karşıt görüşlü kişileri ve siyasi muhalifleri hedef almak, serbest bilgi akışını engellemek ve Rus vatandaşlarının insan haklarını ve temel özgürlüklerini kısıtlamak için kullanmaya devam ediyor” dedi.

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Blinken, yaptırımlarla hedef alınan savunma şirketleri için de “Onlarca savunma şirketinin ABD finans sistemine erişimini engelleyen bugünkü yaptırımların Rus savunma sanayi üzerindeki etkisi derin ve uzun süreli olacaktır” dedi.

Blinken, “Rusya'nın savaş çabalarının tedarikçilerini ve bunun tedarik zincirini hedefliyoruz, hedeflemeye devam edeceğiz” diye ekledi.

ABD Maliye Bakanlığı da internet sitesinden, yaptığı yazılı açıklamada Rusya’nın dahil olabileceği altınla ilgili herhangi bir işlemin ABD makamları tarafından yaptırıma tabi tutulacağı uyarısında bulundu. Böylelikle ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için altın ticaretine yönelmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yellen: “Putin'in yakın çevresini bu savaşı durdurmaya ve kınamaya çağırıyoruz”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen yaptığı yazılı açıklamada, “Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve vahşetini finanse etme ve yürütme kabiliyetini hedef alıyoruz” dedi.

Yellen, “Putin'in yakın çevresini bu soğukkanlı savaşı durdurmaya ve kınamaya çağırıyoruz” diye ekledi.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de yaptırımlar için, "Amacımız, Rusya'nın bir zamanlar uluslararası ekonomik düzenin bir parçası olarak sahip olduğu avantajları ve ayrıcalıkları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmak" dedi.

ABD’li yetkili, Washington’un Putin'i Ukrayna'yı işgal etmesi halinde hızlı ve ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda daha önce uyardığını ve bunu yerine getirdiklerini söyledi.

Yetkili, Rusya’nın, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından ayrılmasına neden olacak cezalandırıcı enflasyon ve ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Yetkili, "Rusya yakında 21. yüzyılda rekabet edebilmek için gereken fikir, yetenek ve teknoloji eksikliğiyle yüzyüze gelecek ve Putin kendi yarattığı stratejik bir başarısızlıkla karşı karşıya kalacak" dedi.

ABD ve müttefikleri, yaklaşık bir ay önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, Rusya’nın en büyük bankalarını ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i hedef alan bir dizi yaptırımlar uyguladı.

Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgali, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olarak kabul ediliyor.

Moskova ise saldırıyı, komşusunu silahsızlandırmak ve "Nazilerden arındırmak" için "özel bir operasyon" olarak tanımlıyor.

