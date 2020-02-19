ABD’den Rus petrol şirketi Rosneft’e Venezuela yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı, Rus petrol şirketi Rosneft’in Rosneft Trading SA adlı yan şirketine ve şirketin yöneticisi Didier Casimiro’ya Venezuela'yla alakalı faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Rus devletine ait petrol şirketi Rosneft’in merkezi Moskova’da bulunuyor. Yaptırım kararına gerekçe olarak, şirketin ABD yaptırımlarını ihlal ederek Maduro hükümetiyle Venezuela ham petrolünün nakliyesi ve satışı anlaşmaları yapması gösterildi.

ABD gayrımeşru olarak gördüğü Maduro hükümetinin üzerindeki baskıyı arttırmak için devlet kontrolünde olan petrolün ihracatına bir süredir yaptırım uyguluyor.

Rosneft şirketi, Venezuela devletinin petrol şirketi PDVSA’nın son dönemlerdeki en önemli müşterisi durumunda. Rosneft’in geçtiğimiz ay Afrika’nın batısına 2 milyon varil ve 2019’un son çeyreğinde de en az 55 milyon varil petrolü dışarıya çıkardığı ifade ediliyor.

Şirket Venezuela’ya uygulanan yaptırımlara rağmen, Venezuela petrolünün özellikle Çin’e ve Hindistan’a satışında aracılık yaparak bir anlamda hükümet için cankurtaran görevi görüyor. Rus şirketinin PDVSA’ya milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı ve bu dönemde birçok rafineride hisse satın aldığı bildiriliyor.