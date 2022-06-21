ABD’den Rus Savaş Suçlularını Yargılamaya Destek Sözü

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında işlenen savaş suçlarına ve mezalime karışanları tespit etme, tutuklama ve yargılama konusundaki desteğini vurguladı

Adalet Bakanlığı ziyaretle ilgili yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Garland Ukrayna'nın Lviv kenti yakınlarında Başsavcı Irina Venediktova ile biraraya geldi ve savaş suçlarının hesabının verilmesine odaklanan bir ekibin kurulduğunu açıkladı.

Garland gazetecilere verdiği demeçte, "ABD açık bir mesaj gönderiyor. Saklanacak yer yok. Biz ve ortaklarımız bu mezalimden sorumlu olanlardan hesap sorulmasını sağlamak için her yolu deneyeceğiz" dedi.

Bakanlık, yeni oluşturulan ekibin dava açma, kanıt toplama ve insan hakları ihlalleriyle ilgili adli kovuşturma, savaş suçları ve diğer zalimce eylemler hakkında Ukrayna’ya yardımcı olacağını belirterek, ekibin baş danışmanının bir zamanlar Nazi savaş suçlularını takip etme çabalarına öncülük eden bir Adalet Bakanlığı yetkilisi olduğu bilgisini verdi.

Bakan Garland, "Amerika ve dünya birçok korkunç görüntüye tanık oldu ve Rusya'nın Ukrayna'yı haksız işgalinden kaynaklanan gaddarlık ve ölümlerin yürek burkucu tanık açıklamalarını okudu" dedi.

Bakanlık, ekibin Amerikalı gazetecileri öldürmek ve yaralamak dahil ABD'nin yargı yetkisine sahip olduğu potansiyel savaş suçlarına da odaklanacağını belirtti.

Garland'ın, savaş suçlularını takip etme konusunda Ukrayna’ya yardımcı olma sözü, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak bu yıl attığı birkaç adımdan sadece birini oluşturuyor.

Bakanlık ayrıca, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e baskı yapmak amacıyla Rus oligarklarının yatlarına ve diğer lüks mal varlıklarına el koymaya odaklanan "KleptoCapture" olarak bilinen bir görev gücünü harekete geçirmişti.

ABD, bir ay önce Fiji'de ele geçirilen ve yaptırıma tabi Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olduğuna inanılan bir süperyata geçen hafta el koymuştu.

