ABD'den Rus Trollere ve Küba'ya Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’nın ‘‘trol merkezi’’ olarak tanımlanan İnternet Araştırma Dairesi’nin (IRA) lideri ve finansal destekçileriyle bağlantılı kişi ve kurumlara yaptırımlar getirdiğini açıkladı. Çarşamba günü sekiz kişi ve yedi kurum kara listeye alındı. Listeye alınanlar arasında Sovyetler Birliği döneminin istihbarat dairesi KGB’nin ardından kurulan Rus Federal Güvenlik Dairesi’ne (FSB) destek verenler ve kara listeye alınan Ruslar’ın yaptırımlardan kaçmasına yardım edenler de var. Yaptırımlar bu kişi ve kurumların ABD’deki malvarlıklarının dondurulmasını öngörüyor ve Amerikalılar’ın bu kişi ve kurumlarla iş yapmasını yasaklıyor. Maliye Bakanlığı açıklamasında Kremlin’le bağlantılı Rus işadamı Evgeny Prigozhin’e yaptırım uygulanacağını bildirdi. Prigozhin’in Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ve IRA’nın yöneticisiyle ilişki içinde olduğu belirtiliyor. ABD istihbaratı, merkezi St. Petersburg’da bulunan Rus IRA’yı Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale çalışmalarının merkezi olarak değerlendiriyor.

Bu ayın başında Facebook da yürüttüğü soruşturmada Rusya’nın etki operasyonu kapsamında IRA’nın geçmiş faaliyetleriyle bağlantılı bireyleri tespit ettiğini bildirmişti. Facebook bu kişilerin kendilerini ABD ve İngiltere’de sol eğilimli seçmeni hedef alan bağımsız bir haber ağı gibi yansıttıklarını açıklamıştı. Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘‘Prigozhin, kötü siyasi ve ekonomik etkisini dünyaya yaymak için bir destekçiler ağına sahip. ABD, Prigozhin’in küresel düzeyde operasyonlar düzenleme yetisini hedef almaya devam edecek’’ dedi. Açıklamada Çarşamba günü kara listeye alınan kişi ve kurumların Prigozhin adına Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rusya’nın etkisini arttırmak için çalıştıkları belirtildi. Maliye Bakanlığı’na göre daha önce de ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan Prigozhin’in Orta Afrika Cumhuriyeti’nde maden, güvenlik ve lojistik şirketleriyle bağlantıları var. Bakanlık, Prigozhin’in ülkedeki operasyonlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile bağlantılı yürüttüğü görüşünde.