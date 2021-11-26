ABD’den Rusya Açıklaması: “Tüm Seçenekler Masada”

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, telefonla düzenlenen brifingde gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Tüm seçenekler masada. NATO’nun bundan sonra atmak istediği adımlara ittifak karar verecek” dedi.

NATO toplantısının en önemli gündem maddesi Rusya

ABD’li yetkilinin açıklaması, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın önümüzdeki hafta NATO’nun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantılarına katılmak üzere yapacağı Letonya ve İsveç ziyaretleri öncesine rastladı.

ABD’li yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı “kapsamlı ve olağandışı yığınağın” Blinken’ın bu ziyaretlerinde gündemin en önemli maddesi olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, “Önümüzdeki hafta Rusya’nın Ukrayna sınırında olanlara ilişkin değerlendirmemiz hakkında konuşacağız. Masada olan seçenekleri ve NATO’nun bir ittifak olarak birlikte ne yapmak istediğini görüşeceğiz” dedi.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer son haftalarda Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgede olağandışı olarak niteledikleri askeri hareketliliğe ilişkin kaygılarını dile getirmiş, askeri hareketlilik Moskova’nın komşusu Ukrayna’ya yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya ise iddiaları “korku tellallığı” olarak nitelemişti.

Donfried, Blinken’ın Stockholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise ikili görüşmeye ilişkin yapacak bir açıklamanın olmadığını söyledi; ancak “İzlemeye devam edin” diye de ekledi.

Rusya’nın ne yapmayı amaçladığı ise belirsizliğini koruyor. Doğu-Batı gerilimi Ukrayna, Rusya ve NATO’nun askeri tatbikatlarıyla yüksek. Moskova Washington’u bu ay başında Rusya’ya yönelik nükleer bir saldırının provasını yapmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine, yaşanan son gerilimin Washington’u NATO’nun doğu kanadına kalıcı asker yerleştirme seçeneğini ciddi bir şekilde değerlendirmeye itip itmediği sorusu yöneltildi.

Donfried, soruya ayrıntılı bir yanıt vermedi; ancak NATO Dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta ittifakın 21. yüzyıldaki duruşuna ilişkin daha kapsamlı stratejiyi görüşeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki taraf Ukrayna sınırı yakınlarında Rusya'nın askeri hareketliliği ve Ukrayna'ya karşı sert söylemine ilişkin endişeleri görüştü.

Sullivan ve Yermak'ın tüm tarafların gerilimi azaltmak için diplomatik çaba içinde olması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

