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ABD’den Rusya Bağlantılı 4 Kişiye Seçime Müdahale Yaptırımı

10.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Amerika, 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde seçim sürecini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle Rusya ile bağlantılı dört kişiyi yaptırım listesine aldı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini hedef almak için bir dizi yöntem ve aktörü kullandığı belirtildi

ABD’den Rusya Bağlantılı 4 Kişiye Seçime Müdahale Yaptırımı

Amerika, 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde seçim sürecini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle Rusya ile bağlantılı dört kişiyi yaptırım listesine aldı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini hedef almak için bir dizi yöntem ve aktörü kullandığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı’nın listesindeki isimler arasında Ukrayna meclisi üyesi Andrii Derkach de var. Açıklamada Derkach’ın ABD’de ve dünya genelinde seçimleri etkilemek için ‘‘manipülasyon ve hileye’’ başvurduğu belirtildi.

Yaptırım listesinde üç Rusya vatandaşı da var. Maliye Bakanlığı, bu kişilerin Rusya İnternet Araştırma Dairesi (IRA) üyesi olduklarını açıkladı. IRA, ABD’de 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesini konu alan soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın incelediği kurumlar arasındaydı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘‘Amerika, Rusya’nın dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmek ve seçimlerin bütünlüğünü korumak için elindeki tüm araçları kullanacak’’ diye konuştu.

Maliye Bakanlığı, Rusya’nın demokrat ülkelere ve kurumlarına zarar vermek için siyasi partiler arasında anlaşmazlık çıkarmak ve seçmenleri etkilemek amacıyla iç bölünme yaratmak gibi çok çeşitli araçlar kullandığını kaydetti.

Son olarak Reuters haber ajansı Microsoft şirketinin Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın seçim kampanyasını yürüten ana danışmanlık şirketinin Rus devletiyle bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığı uyarısında bulunduğunu bildirmişti.

Maliye Bakanlığı’nın yaptırım kararı bu kişilerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını ve genellikle Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapmasını yasaklamayı öngörüyor.

ABD istihbaratının Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale çabalarını tespit etmesinin ardından 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde önemli gündem maddelerinden biri de Rusya’nın bu seçimlere müdahale çabalarını önlemek.

Son olarak bir İç Güvenlik Bakanlığı çalışanının bakanlığın iç denetim kurumuna yaptığı şikayet basında gündeme gelmişti.

Brian Murphy adlı İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı, bakanlığın önde gelenleri tarafından istihbarat raporlarında Başkan Donald Trump’ın karşı çıkabileceği ayrıntılara yer vermemesinin istendiğini öne sürmüştü.

Murphy, istihbarat raporlarında üzerinin örtülmesi istenen konular arasında Rusya’nın seçimlere müdahalesi ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların oluşturduğu tehdidin yer aldığını iddia etmişti.

Murphy, Wolf’a bu talimatın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien tarafından geldiğini kaydetmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’in ABD seçimlerinin güvenliği ya da diğer konularda istihbarat birimlerinin odağını değiştirmeye asla çalışmadığı vurgulandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Matthews iddianın "yanlış ve iftira" olduğunu söylemişti.

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