ABD’den Rusya Bağlantılı 4 Kişiye Seçime Müdahale Yaptırımı

Amerika, 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde seçim sürecini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle Rusya ile bağlantılı dört kişiyi yaptırım listesine aldı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini hedef almak için bir dizi yöntem ve aktörü kullandığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı’nın listesindeki isimler arasında Ukrayna meclisi üyesi Andrii Derkach de var. Açıklamada Derkach’ın ABD’de ve dünya genelinde seçimleri etkilemek için ‘‘manipülasyon ve hileye’’ başvurduğu belirtildi.

Yaptırım listesinde üç Rusya vatandaşı da var. Maliye Bakanlığı, bu kişilerin Rusya İnternet Araştırma Dairesi (IRA) üyesi olduklarını açıkladı. IRA, ABD’de 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesini konu alan soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın incelediği kurumlar arasındaydı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘‘Amerika, Rusya’nın dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmek ve seçimlerin bütünlüğünü korumak için elindeki tüm araçları kullanacak’’ diye konuştu.