ABD’den Rusya-İran Ağına Yaptırım Kararı

ABD, Suriye’ye milyonlarca varil petrol gönderen, Hamas ve Hizbullah gibi terörist gruplara dolaylı yoldan milyonlarca dolar aktaran bir İran-Rusya ağını durdurduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu karmaşık ağa bir Suriye vatandaşının yönettiği merkezi Rusya’da bulunan ve Suriye’ye İran petrolü gönderen bir şirketin karıştığını bildirdi. Bu şirketin Rus devletine ait başka bir şirket yardımıyla faaliyetlerini yürüttüğü de belirtildi.

Suriye daha sonra milyonlarca dolar nakit parayı Lübnan hükümetinde siyasi parti olarak yer alan Hizbullah’a ve Filistin’de Gazze Şeridi’nin kontrolünü elinde tutan Hamas’a aktardı.

Açıklamaya göre bu ağ, Rusya’nın ABD’nin Suriye ve İran politikalarına gölge düşürmeye çalışıyor.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşta ABD ve Rusya farklı kesimleri destekliyor. ABD ayrıca İran’ı nükleer ve balistik çalışmalarından dolayı uluslararası toplumdan tecrit etmeye çalışıyor.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklamada ortaya çıkartılan ağ ile bağlantılı taraflara yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Bunlar arasında Suriye, Rusya ve İran vatandaşlarıyla merkezi Rusya’da bulunan şirketler var. Bu kişi ve şirketlerin ABD’deki mal varlıkları donduruldu ve yabancı şirketlere bu kişi ve şirketlerle ticari ilişkiye girmemeleri uyarısı yapıldı.

