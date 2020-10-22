HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

22.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin bilgilerine ulaştığını ve seçmenlere yalan haberler yaydığını iddia etti.

ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin kişisel bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirdiğini ve bu bilgiler üzerinden yalan haberler yaydıklarını söyledi.

Elde edilen bilgilerin seçmenleri yanlış bilgilendirmek ve karmaşa yaratmak için kötüye kullanıldığını ifade eden Ratcliffe, "seçmenleri korkutma, toplumsal hoşnutsuzluk yaratma ve Başkan Trump'a zarar verme" amacıyla İran kaynaklı e-postalar gönderildiğini anlattı. Ratcliffe, İran'dan ayrıca ABD dışındaki seçmenlerin mektupla yanlış oy kullanmasına yol açacak videolar gönderildiğini de kaydetti.

"Oylar güvende"

Açıklamasında 3 Kasım'daki seçimlerin tehlikede olmadığının da altını çizen Ratcliffe, seçmenlerin oylarının güvende olduğunu dile getirdi. Washington'daki basın toplantısına katılan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray de "Yurtdışından seçimlerimize müdahale edilmesine, oyların bütünlüğüne ya da halkın seçim sonuçlarına duyduğu güvene zarar verecek suç eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ratcliffe ve Wray, İran ve Rusya'nın kaç seçmenin bilgilerine ulaştığı ve hangi eyaletteki seçmenleri kapsadığı konusunda ise bilgi vermedi.

ABD medyasındaki iddialar

Alaska ve Florida eyaletlerindeki Demokrat seçmenlere Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı aşırı sağcı bir grubun imzasını taşıyan, ancak İran kaynaklı e-postalar gönderildiği ve bu e-postalarda seçmenlerin Trump'a oy vermeleri için tehdit edildikleri şeklindeki haberler ABD medyasına yansımıştı.

ABD'deki 2016 yılındaki başkanlık seçiminde Rusya'nın Demokratların adayı Hillary Clinton'a zarar vermek ve Trump'ı desteklemek için seçim kampanyasında internet üzerinden müdahale ettiği iddiaları sık sık gündeme gelmişti.

dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Spiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladıSpiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu
Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...
Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
Azerbaycanlı spiker Zengilan kentinin işgalden kurtarıldığı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı
Spiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladı
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.