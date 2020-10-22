ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin kişisel bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirdiğini ve bu bilgiler üzerinden yalan haberler yaydıklarını söyledi.

Elde edilen bilgilerin seçmenleri yanlış bilgilendirmek ve karmaşa yaratmak için kötüye kullanıldığını ifade eden Ratcliffe, "seçmenleri korkutma, toplumsal hoşnutsuzluk yaratma ve Başkan Trump'a zarar verme" amacıyla İran kaynaklı e-postalar gönderildiğini anlattı. Ratcliffe, İran'dan ayrıca ABD dışındaki seçmenlerin mektupla yanlış oy kullanmasına yol açacak videolar gönderildiğini de kaydetti.

"Oylar güvende"

Açıklamasında 3 Kasım'daki seçimlerin tehlikede olmadığının da altını çizen Ratcliffe, seçmenlerin oylarının güvende olduğunu dile getirdi. Washington'daki basın toplantısına katılan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray de "Yurtdışından seçimlerimize müdahale edilmesine, oyların bütünlüğüne ya da halkın seçim sonuçlarına duyduğu güvene zarar verecek suç eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.