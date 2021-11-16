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ABD'den Rusya'nın anti-uydu füze denemesine kınama: Tüm ulusları tehlikeye atıyor

16.11.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı.

ABD'den Rusya'nın anti-uydu füze denemesine kınama: Tüm ulusları tehlikeye atıyor

ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı.

Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının ISS'i tehdit etmesi nedeniyle, istasyondaki astronotların sığınak kapsüllerine girmek zorunda kaldığı açıklandı.

İstasyonda şu anda 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında "Bugün erken saatlerde Rusya Federasyonu kendi uydularından birini yok etmek üzere bir pervasızca bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdi. Deneme şu ana kadar 1500 adetten fazla takip edilebilir uzay çöplüğü ve takip edilmesi imkansız yüzbinlerce daha küçük parça çöplük ortaya çıkardı. Bu tüm uluslarası tehlike altına atıyor" dedi.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin sonuçlarının daha önemsiz olduğunu savundu.

Roscosmos Twitter'dan "Bugün ISS mürettebatını standart prosedürler gereği istasyona girmek zorunda kalan parçanın yörüngesi istasyonun yörüngesinden uzaklaştırıldı. İstasyon şu an yeşil bölgede" açıklamasını yaptı.

Söz konusu parçanın 1982 yılında uzaya gönderilen Rus casuslu uydusu Kosmos-1408'e ait olduğu ve bir tondan ağır olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Price, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla beraber, Rusya'nın bu sorumsuz eylemine karşılık vermek için çalışacaktır" dedi.

Hangi ülkeler uzaydaki uyduları indirme yeteneğine sahip?

ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, uzaydaki uyduları dünyadan indirebilme kabiliyetine sahip.

Bu tür füze denemeleri ise, uzay kirliliğini artırdığı için tepkiyle karşılanıyor.

Çin 2007'de eski bir meteoroloji uydusunu tahrip ettiğinde 2 binden fazla takip edilebilir uzay çöpüne neden olmuştu. Bu enkaz parçalarının, Çin de dahil şu an operasyonel olan uzay misyonlarını hâlâ tehlikeye attığı tahmin ediliyor.

Bu tür uzay çöplükleri, sahip oldukları hız nedeniyle, çarpma halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun duvarlarına zarar verme potansiyeli taşıyor.

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