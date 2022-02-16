ABD’den Rusya’nın Olası Siber Saldırılarına Karşı Uyarı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’nden (CISA) ilgili birimlere iletilen ortak mesajda, 2020 yılı Ocak ayından bu yıl Şubat ayına kadar geçen süre içinde ABD’nin savunma sektörünün Rusya’nın siber saldırılarının hedefinde olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Mesajda, “Devam eden bu saldırılar sonucunda hassas ve özel bilgilerin yanı sıra sözleşmeli savunma personeline ait bilgilere ve ihracat kontrolu altındaki teknolojilere ulaştılar. Ele geçirilen bilgiler, ABD’nin silah platformu geliştirme ve asker konuşlandırma tarihleriyle ilgili önemli ayrıntılar da içeriyor” denildi.

Uyarı mesajının iletildiği kişi ve kurumlara, şu an herhangi bir kanıt olup olmadığına bakmadan olası bir siber saldırıya karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Bu uyarı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı nedeniyle Rusya ile ABD ve müttefikleri arasında gerginliğin büyümeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Ukrayna’da savunma bakanlığı ve iki bankanın ağları dün bir süre işlem dışı kaldı. Ukraynalı istihbarat yetkilileri bundan Rusya’yı sorumlu tutuyor.

