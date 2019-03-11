ABD’den Rusya’nın Tepkisini Çekebilecek Adım

Baldanza, bu araştırma ve geliştirme çalışmalarının ABD’nin 19 Ağustos’ta anlaşmadan çekilmesinden önce Rusya’nın tam ve doğrulanabilir şekilde antlaşmaya uyması halinde geri adım atılabilir nitelikte olacağını da bildirdi.

ABD’nin açıklamasının ardından Rusya da anlaşmayla gelen yükümlülüklerini askıya almıştı. Anlaşmayı ihlal ettiğini reddeden Rusya çekilme kararıyla antlaşmayı esas ihlal edenin ABD olduğunu söylemişti. ABD ise bu iddiayı reddediyor.

ABD geçen ay Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmeye son vermemesi halinde altı ay içinde 1987 tarihli bu antlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise ABD ve Rusya’dan INF Antlaşması’nı korumaları çağrısı yaptı ve aksi halde dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceği uyarısında bulundu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması her iki tarafın da Avrupa’da kısa ve orta menzilli kara füzeleri konuşlandırmasını yasaklıyor. Söz konusu antlaşmanın yürürlükten kalkması Washington ve Moskova arasında yeni bir silahlanma yarışının başlaması olasılığını gündeme getiriyor.

