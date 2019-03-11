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ABD’den Rusya’nın Tepkisini Çekebilecek Adım

11.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı Pentagon’a göre ABD, karadan fırlatılan cruise füzesi sistemi parçası üretme çalışmalarına başlamayı planlıyor

ABD’den Rusya’nın Tepkisini Çekebilecek Adım

Savunma Bakanlığı Pentagon’a göre ABD, karadan fırlatılan cruise füzesi sistemi parçası üretme çalışmalarına başlamayı planlıyor.

ABD geçen ay Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmeye son vermemesi halinde altı ay içinde 1987 tarihli bu antlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

ABD’nin açıklamasının ardından Rusya da anlaşmayla gelen yükümlülüklerini askıya almıştı. Anlaşmayı ihlal ettiğini reddeden Rusya çekilme kararıyla antlaşmayı esas ihlal edenin ABD olduğunu söylemişti. ABD ise bu iddiayı reddediyor.

Askeri yetkili Michelle Baldanza “Bu sistemlerin üretilmesi denemelerinde kullanılacak parçaların yapımı çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Baldanza, bu araştırma ve geliştirme çalışmalarının ABD’nin 19 Ağustos’ta anlaşmadan çekilmesinden önce Rusya’nın tam ve doğrulanabilir şekilde antlaşmaya uyması halinde geri adım atılabilir nitelikte olacağını da bildirdi.

Pentagon çalışmaların konvansiyonel olacağını nükleer nitelikte olmayacağını da belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise ABD ve Rusya’dan INF Antlaşması’nı korumaları çağrısı yaptı ve aksi halde dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceği uyarısında bulundu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması her iki tarafın da Avrupa’da kısa ve orta menzilli kara füzeleri konuşlandırmasını yasaklıyor. Söz konusu antlaşmanın yürürlükten kalkması Washington ve Moskova arasında yeni bir silahlanma yarışının başlaması olasılığını gündeme getiriyor.

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