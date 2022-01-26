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ABD'den Rusya'nın Ukrayna talebine ret

26.01.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya'nın Ukrayna ve NATO'yla ilgili güvenlik taleplerine ilişkin yazılı yanıtını Moskova'ya verdi.

ABD'den Rusya'nın Ukrayna talebine ret

ABD, NATO'nun Ukrayna'ya kapısının açık olduğunu belirterek Rusya'nın en temel taleplerinden birini reddetmiş oldu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki güvenlik taleplerine verdiği yazılı yanıtı Moskova'ya iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan yazılı yanıtın yer aldığı mektubu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya teslim etti.

Rusya, Ukrayna dâhil hiçbir eski Sovyet ülkesinin NATO'ya alınmayacağına dair güvence ve NATO'nun Doğu Avrupa'ya konuşlandırdığı askeri güçlerini geri çekeceğine ilişkin taahhüt talep etmişti.

Washington, Rusya'nın taleplerine verdiği yanıtın tamamını kamuoyuyla paylaşmadı ancak daha önce ABD ve müttefikleri söz konusu taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığını kesin şekilde ifade etmişti. Rusya ise taleplerinin ABD ve müttefiklerince reddedilmesi hâlinde süratle "misilleme niteliğindeki önlemlere" başvuracağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'ya ilettikleri mektupta verdikleri yanıtın, sorunun çözülmesi için Rusya'ya "ciddi bir diplomatik yol" sunduğunu belirtti.

Ancak "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve devletlerin kendi müttefiklerini seçme hakkını savunmak" gibi temel prensiplerinden de taviz vermeyeceklerini açık bir şekilde ifade ettiklerini belirten Blinken, mektubun kamuoyuyla paylaşılmayacağını çünkü "diplomasinin başarı şansına" inandıklarına söyledi.

ABD'nin diyaloğa açık olduğunu belirten ve Moskova'nın bu mektuba tepkisiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıklayan Blinken, "Artık belge onlarda ve top onların sahasında" dedi.

"NATO'nun Ukrayna'ya kapısı açık"

Blinken'ın mektupta Kiev'in kendi müttefiklerini seçebileceğinin vurgulandığını söylemesi, Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağına dair taahhüt bekleyen Moskova'nın en temel taleplerinden birinin reddedildiği anlamına geliyor. Blinken, bu konuda ne kadar net olduklarını, "Bizim açımızdan daha açık olamam. NATO'nun kapısı açıktır. Açık kalacaktır. Buna sadık kalacağız" ifadesiyle anlattı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına tahminen 100 bin asker yığması ve bölgede tatbikatlar gerçekleştirmesi, bu ülkeye saldırı planları yaptığına dair endişelere neden olmuştu. Kremlin ise böyle bir planı olduğuna dair iddiaları defaatle yalanladı.

NATO da yanıt iletti

ABD'nin yanı sıra NATO da Moskova'nın güvenlik taleplerine yazılı yanıt verdi. AFP'ye konuşan diplomatlar, NATO belgesinin Rusya'nın Brüksel Büyükelçisi'ne verildiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya ilettikleri yanıtta diplomatik çözüm önerisinde bulunduklarını belirtti. Verilen yanıtla ilgili olarak gazetecilere konuşan Stoltenberg, "Rusya'ya acilen gerginliği azaltması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. NATO gerilim ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla aşılabileceğine gerçekten inanmaktadır" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Rusya ve NATO'nun Brüksel ve Moskova'da karşılıklı olarak yeniden ofis açması ve şeffaflığın artırılması için askeri iletişim kanallarının tam kapasiteli şekilde kullanılması çağrısını da yineledi.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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