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ABD'den Rusya'ya 200 Solunum Cihazı Yardımı

19.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Amerika’dan Rusya’ya 200 solunum cihazı yollanıyor. Yapılan açıklamada solunum cihazlarının bu hafta içerisinde teslimatının başlayacağı belirtildi

ABD'den Rusya'ya 200 Solunum Cihazı Yardımı

Amerika’dan Rusya’ya 200 solunum cihazı yollanıyor. Yapılan açıklamada solunum cihazlarının bu hafta içerisinde teslimatının başlayacağı belirtildi.

Rusya şimdiye kadar 300 bine yakın vakayla Amerika’nın ardından dünyada en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü ikinci üşke durumunda.

Amerika’nın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Rusya Lideri Vladimir Putin’in 7 Mayıs tarihinde Amerika Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde salgınla mücadele konusunda destek istediği, Trump’ın da 200 solunum cihazı gönderme önerisinde bulunduğu belirtildi.

50 solunum cihazından oluşan ilk partinin Çarşamba günü yola çıkmaya hazır olacağı geri kalan 150 cihazın da en kısa sürede hazırlanacağı ifade edildi.

Rusya da Nisan ayının başlarında Amerika’ya yardım için solunum cihazı göndermişti. Ancak Amerika’ya da gönderilen Aventa-M marka cihazların Moskova ve St. Petersburg’da iki hastanede yangına neden olması bu cihazların kullanılması konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Rusya yangınların ardından 1 Nisan’dan sonra üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımını durdurdu.

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