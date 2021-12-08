ABD'den Rusya'ya: "2014'te Yapmadığımızı Yapmaya Hazırız"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Başkan Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı. Sullivan, Rusya’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesinin hatırlatıldığı bir soru üzerine, “O zaman yapmadıklarımızı şimdi yapmaya hazırız” dedi.

Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısı öncesinde görüşmeye ilişkin bilgi veren Jake Sullivan, Biden’ın Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, “ABD ve Avrupalı müttefiklerinin güçlü ekonomik adımlarla karşılık vereceğini; Ukrayna’ya halihazırda sağlanan savunma malzemelerinin daha fazlasının verileceğini ve NATO’nun doğu kanadının güçlendirileceğini söylediğini” belirtti.

Sullivan, Başkan Biden’ın Putin’e bunların dışında bir diğer seçeneğin de gerilimin azaltılması ve diplomasi olduğu mesajını verdiğini kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Soğuk Savaş’ın zirve yaptığı dönemde bunu iki ülkenin başardığını, bu kez de gerilimin azaltılması bağlamında hareket edilirse bunun yapılmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Jake Sullivan, Biden-Putin görüşmesinin tehditkar bir tavır içinde geçmediğini ancak Başkan Biden’ın ABD’nin nerede durduğu konusunda net konuştuğunu belirtti.

Kuzey Akımı-2’nin akıbeti

Reuters haber ajansına bilgi veren ABD Kongresi’nden bir kaynak, Amerikalı yetkililerin Kongre üyelerine Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, Almanya ile Kuzey Akımı-2 boru hattının kapatılması konusunda anlayışa vardıklarını belirttiğini aktardı.

Konu Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a da soruldu. Almanya’da hem eski hem de yeni hükümetle bu konuda yoğun görüş alışverişi içinde olduklarını belirten Jake Sullivan, “Şu anda Kuzey Akımı-2 hattından gaz akmıyor. Yani bu boru hattı şu anda faaliyette değil. Bu nedenle boru hattı Putin için değil daha ziyade batı için bir baskı gücü. Çünkü Putin bu boru hattından gazın aktığını görmek istiyorsa, Ukrayna’yı işgal etme riskini almak istemeyebilir” diye konuştu.

“2014’te yapmadıklarımızı yapmaya hazırız”

Basın toplantısında söz alan bir gazeteci Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhakını hatırlatarak, o dönem yaptırımların Rusya’yı Kırım’ı işgal etmekten caydıramadığını söyledi ve bu kez uygulanması olası ekonomik yaptırımların öncekilerden nasıl ve neden farklı olduğunu sordu.

Jake Sullivan soruyu, “Başkan Biden’ın Cumhurbaşkanı Putin’in gözünün içine bakıp kendisine söylediği gibi, ben de sizin gözlerinize bakıp şunu söyleyebilirim: 2014’te yapmadığımız şeyleri şimdi yapmaya hazırız” sözleriyle yanıtladı.

“Putin’in henüz işgal konusunda karar verdiğini düşünmüyoruz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Putin’in Ukrayna’yı işgal konusunda bir karara vardığını düşünmediklerini söyledi.

Sullivan, Avrupalı müttefiklerle temel amacın Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini caydırmak olduğunu belirtti.

ABD’nin tüm olasılıklara hazır olacağını kaydeden Jake Sullivan, Başkan Biden’ın Perşembe günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini söyledi.

