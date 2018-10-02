ABD’den Rusya’ya Füze Sistemi Uyarısı

Kay Bailey Hutchison sistemin operasyonel olması halinde Amerika’nın Avrupa ülkelerini ya da Amerika’yı vurabilecek füzeyi etkisiz hale getirme kapasitesini değerlendirmeye alacağı uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve NATO’nun diğer temsilcileriyle görüşmesi öncesinde Brüksel’de gazetecilere konuşan Amerika’nın NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison “Rusya’nın artık masaya oturup bu ihlallere son verme zamanı geldi” dedi.

NATO, 9M729 sisteminin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmesinden endişeli. Soğuk Savaş döneminden kalan antlaşma, 500-5,500 kilometre menzilli füzeleri yasaklıyor. NATO’ya göre Rusya’nın sistemi de bu kategoride yer alıyor.

Amerika, Rusya’yı nükleer savaş başlıklarıyla ilgili olarak sert şekilde uyardı. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi, Rusya’nın nükleer savaş başlığı taşıyabilen yeni füze geliştirilmesini durdurması gerektiğini söyledi. Daimi Temsilci Kay Bailey Hutchison sistemin operasyonel olması halinde ABD’nin vurabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Trump tarafından göreve getirilen Hutchison’ın bu sözleri, 2017 yılında Amerikalı bir yetkilinin “Rusya antlaşmayı ihlal etmeye devam ederse Amerika’nın da kendi sistemini değerlendireceğini” söylediğinden bu yana, önleyici bir saldırı ihtimaline ilişkin Amerika cephesinden gelen en doğrudan uyarı niteliğini taşıyor.

Söz konusu antlaşma Avrupa ya da Alaska’yı vurabilecek orta menzilli füzeleri yasaklıyor. Amerika ve Rusya antlaşmanın 30. yılını geçtiğimiz yıl Cenevre’de kutlamıştı.

Hutchison, “Yıllardır Rusya’ya antlaşmayı ihlal ettiklerini bildiğimizin mesajını vermeye çalışıyoruz. Rusya’ya bunun kanıtını da gösterdik” diye konuştu.

ABD’li yetkili “Bütün işaretleri ortaya koyuyoruz ki müttefiklerimiz Rusya’yı masaya getirmemize yardımcı olsun” dedi.

“Rusya antlaşmaya uymuyor”

Washington, Rusya’nın karadan ateşlenen füze sistemi geliştirdiği ve sistemin Moskova’ya Avrupa’da herhangi bir uyarı vermeden ya da çok kısa zaman önce uyarı vererek nükleer bir saldırı düzenleme kapasitesi kazandığına ilişkin istihbaratını NATO’nun 28 üyesi ile paylaştı.