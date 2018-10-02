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ABD’den Rusya’ya Füze Sistemi Uyarısı

02.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi, Rusya’nın nükleer savaş başlığı taşıyabilen yeni füze geliştirilmesini durdurması gerektiğini söyledi, sistemin çalışır konuma gelmesi halinde ABD’nin vurabileceği uyarısında bulundu

ABD’den Rusya’ya Füze Sistemi Uyarısı

Amerika, Rusya’yı nükleer savaş başlıklarıyla ilgili olarak sert şekilde uyardı. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi, Rusya’nın nükleer savaş başlığı taşıyabilen yeni füze geliştirilmesini durdurması gerektiğini söyledi. Daimi Temsilci Kay Bailey Hutchison sistemin operasyonel olması halinde ABD’nin vurabileceği uyarısında bulundu.

NATO, 9M729 sisteminin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmesinden endişeli. Soğuk Savaş döneminden kalan antlaşma, 500-5,500 kilometre menzilli füzeleri yasaklıyor. NATO’ya göre Rusya’nın sistemi de bu kategoride yer alıyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve NATO’nun diğer temsilcileriyle görüşmesi öncesinde Brüksel’de gazetecilere konuşan Amerika’nın NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison “Rusya’nın artık masaya oturup bu ihlallere son verme zamanı geldi” dedi.

Kay Bailey Hutchison sistemin operasyonel olması halinde Amerika’nın Avrupa ülkelerini ya da Amerika’yı vurabilecek füzeyi etkisiz hale getirme kapasitesini değerlendirmeye alacağı uyarısında bulundu.

Başkan Trump tarafından göreve getirilen Hutchison’ın bu sözleri, 2017 yılında Amerikalı bir yetkilinin “Rusya antlaşmayı ihlal etmeye devam ederse Amerika’nın da kendi sistemini değerlendireceğini” söylediğinden bu yana, önleyici bir saldırı ihtimaline ilişkin Amerika cephesinden gelen en doğrudan uyarı niteliğini taşıyor.

Söz konusu antlaşma Avrupa ya da Alaska’yı vurabilecek orta menzilli füzeleri yasaklıyor. Amerika ve Rusya antlaşmanın 30. yılını geçtiğimiz yıl Cenevre’de kutlamıştı.

Hutchison, “Yıllardır Rusya’ya antlaşmayı ihlal ettiklerini bildiğimizin mesajını vermeye çalışıyoruz. Rusya’ya bunun kanıtını da gösterdik” diye konuştu.

ABD’li yetkili “Bütün işaretleri ortaya koyuyoruz ki müttefiklerimiz Rusya’yı masaya getirmemize yardımcı olsun” dedi.

“Rusya antlaşmaya uymuyor”

Washington, Rusya’nın karadan ateşlenen füze sistemi geliştirdiği ve sistemin Moskova’ya Avrupa’da herhangi bir uyarı vermeden ya da çok kısa zaman önce uyarı vererek nükleer bir saldırı düzenleme kapasitesi kazandığına ilişkin istihbaratını NATO’nun 28 üyesi ile paylaştı.

Rusya ise Amerikan füze savunma sistemlerinin söz konusu antlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Daha önce Obama yönetimi Moskova’yı antlaşmaya uyması konusunda ikna etmeye çalışmış ancak ilerleme sağlayamamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, konuyu NATO toplantısında gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Mattis, 4 yıl süren diplomatik çabanın ardından Amerika’nın antlaşmaya uyduğunu, Rusya’nınsa uymadığını belirtti.

Savunma Bakanı Mattis Paris’te düzenlediği basın toplantısında “Bu işin nereye gideceğini tahmin edemem. Bu Başkan’ın vereceği bir karar. Ancak hem Dışişleri Bakanlığı’nda hem de Kongre’de bu konuyla ilgili çok endişe var. Müttefiklerimizden aldığım tavsiye ile ülkeye döneceğim ve nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin istişare yürüteceğiz” diye konuştu.

Amerika’nın NATO Temsilcisi Hutchison, Amerika’nın antlaşmayı ihlal etmek istemediğini ancak Rusya’nın Amerika’yı buna mecbur bırakabileceği uyarısında bulundu.

Washington, NATO müttefiklerinden Moskova üzerindeki diplomatik baskıyı arttırmalarını istiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bütün müttefiklerin Rusya’nın bu sistem üzerindeki çalışmalarından kaygılı olduklarını söyledi. Steoltenberg, “Rusya bu yeni füze sistemiyle ilgili güvenilir yanıt vermiş değil” dedi, “Transatlantik güvenliğinin önemli bir parçası olan söz konusu antlaşmanın Rusya’nın davranışı yüzünden tehlikede olduğunu” söyledi.

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