ABD’den Rusya’ya Kimyasal Silah Uyarısı

ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’da olası kimyasal ya da biyolojik silah kullanma kararının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Rusya’nın bu yönde olası bir adımının sonuçlarının ne olacağına dair ayrıntı verilmedi.

Başkan Joe Biden yönetimi ve Kiev, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından yapılan ‘‘Ukrayna’nın ABD desteğiyle kimyasal ve biyolojik laboratuvar işlettiği’’ iddialarını reddediyor.

Washington ve müttefikleri Rusya’yı Ukrayna’nın bir biyolojik silah programı olduğuna dair kanıtlanmamış iddialar yaymakla suçluyor ve bu iddiaları kendi yapacağı bir kimyasal saldırıya zemin hazırlamak için ortaya attığını öne sürüyor.

Beyaz Saray yetkilileri Sullivan’ın, Patruşev’e, ‘‘Rusya diplomasi konusunda ciddiyse Ukrayna şehirlerine ve kasabalarına saldırmayı derhal kesmeli’’ mesajını verdi.

Beyaz Saray’a göre Sullivan, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı tavrını yineledi ve Patruşev’e ABD’nin Rusya’ya bedel ödeteceğini söyledi.

Batılı ülkeler, Şubat ayı sonunda başlayan Ukrayna işgalinin ardından Rusya'yı dünya ticaretinden ve küresel finans sisteminden tecrit etmek için hızla harekete geçti. Rus işgalinin Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük işgal olduğu belirtiliyor. Rusya’nın saldırıları bazı Ukrayna şehirlerini yok etti ve 3 milyondan fazla kişiyi mülteci konumuna soktu. Moskova ise işgali "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Beyaz Saray’a göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, görüşmede ayrıca ABD’nin NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye bağlılığını da dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün Amerikan Kongresi’ne seslendi ve ülkesini Rusya işgalinden korumak için daha fazla yardım yapılması çağrısında bulundu.

