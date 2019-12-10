ABD'den Rusya'ya seçimlere müdahale uyarısı

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise müdahale savını reddetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD seçimlerine yapılan her türlü yabancı müdahalenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Pompeo, "Rusya veya başka bir devlet demokratik sürecimizi baltalama yönünde adım atarsa, buna yanıt vereceğiz" dedi. Pompeo Trump yönetiminin seçimlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını ve Rus tarafına bunu net bir şekilde ifade ettiklerini kaydetti.

Lavrov ise 2016-2017 yılları arasında iki ülke arasında vuku bulan bütün iletişim kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiğini ancak ABD tarafının bunu kabul etmediğini söyledi.

Lavrov bunun yapılması halinde Moskova'nın 2016 yılında yapılan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının boşa çıkacağını söyledi.

Lavrov Başkan Donald Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya'nın ABD'de yapılan 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı, ABD istihbarat komitesinin Rusya'nın müdahale ettiği savının "temelsiz" olduğunu vurguladı.