ABD’den Rusya’ya Sert Mali Yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya’ya yönelik ilk yaptırımları açıkladı. İlk kısım yaptırımların hedefinde Rusya’nın iki büyük bankası bulunuyor.

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da gecikmeli olarak başlayan basın açıklamasında, Rusya’nın iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun uluslararası toplumdan güçlü bir karşılık gerektirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden bu kapsamda Rusya’nın iki büyük mali kurumu olan VEB bankası ve Rusya’nın ordu bankasına yaptırım uygulanacağını, Rus hükümetinin kamu borçlarında Batı finansmanından yararlanamayacağını açıkladı.

Bu yaptırım adımıyla Rusya’nın Batı’dan para elde edemeyeceğini, ABD ya da Avrupa piyasalarında işlem yapamayacağını belirtti.

Rusya’nın seçkin isimleri ve onların aile fertlerine de önümüzdeki günlerde yaptırım uygulanacağını belirten Biden, Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulacağını yineledi.

“Putin Ukrayna’nın Varolma Hakkına Saldırdı”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı Rusya’nın doğal bir parçası olarak nitelediği konuşmasına atıfta bulunan Başkan Biden, “Dünya Putin’in tarihi çarpıtılmış bir şekilde yeniden yazdığını net bir şekilde duydu. Putin doğrudan Ukrayna’nın var olma hakkına saldırdı” dedi.

ABD Başkanı, yaptırım kararının müttefik ve ortaklarla eşgüdüm içinde alındığını vurguladı.

“Yaptırımları ilerletmeye hazırız”

Rusya’nın adımlarını “işgal” olarak niteleyen Başkan Biden, Moskova’nın işgali ilerletmesi halinde yaptırımların da ileriye taşınmasına hazır olduklarını söyledi.

Rusya’nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde Ukrayna’ya savunma yardımını sürdüreceklerinin ve NATO’nun doğu kanadına güvence vermeye ve güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Baltık ülkelerini güçlendireceğiz”

Baltık ülkelerinin güçlendirilmesi için takviye kuvvet ve ekipman gönderilmesi konusunda yetki verdiğini belirten Biden, bunun için Avrupa’daki Amerikan askerlerinin kullanılacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, “Rusya’yla savaşmak gibi bir niyetimiz yok” diyerek bu adımların savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Biden, NATO topraklarının her karışını savunacaklarını belirtti.

ABD ve müttefiklerinin diplomasiye hala açık olduğunu söyleyen Başkan Biden “Umarım diplomasi imkanı hala vardır” dedi.

