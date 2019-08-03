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ABD'den Rusya'ya yeni Skripal yaptırımları

03.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

ABD, INF anlaşmasından çekilmesininn ardından Rusya'ya yeni yaptırım kararı aldı.

Eski Rus ajanı Skripal'in zehirlenmesi olayı ile ilgili yaptırımlar 12 ay geçerli olacak.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley karara ilişkin açıklamasında, "Rusya'nın Birleşik Krallık'taki bir sivil vatandaşa yönelik suikast girişimine cevap olarak uygulanan ilk tur yaptırımlar sonrası Rusya, ABD yasaları çerçevesinde gerek duyulan teminatları sağlayamamıştır" dedi. Bu nedenle ikinci tur yaptırımları devreye sokma kararı aldıklarını söyleyen Gidley, "Bu Rusya'ya karşı eski yönetimlerden daha sert olduğumuzun bir örneği" diye konuştu.

Yaptırımlar çerçevesinde ABD, uluslararası finans kurumları tarafından Rusya'ya borç, finansal ve teknik destek sağlanmasına karşı çıkacak. ABD bankalarının Rusya'nın borcunu satın almasına kısıtlama getirilecek. ABD ayrıca, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silahlar programında kullanabileceği ürün ve teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirdi. Yaptırımların 19 Agustos itibarıyla yürürlüğe gireceği ve 12 ay geçerli olacağı açıklandı.

Rusya'dan yaptırım kararına tepki

Yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Suriye ve Ukrayna gibi konular nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki ilişkilerin ABD'de "siyasi futbola" dönüştüğünü söyledi.

Yaptırım kararını ABD'de gelecek yıl yapılacak olan Başkanlık seçimlerine bağlayan Ryabkov, Moskova'nın yaptırımların olumsuz sonuçlarından korunmak için elinde geleni yapacağını dile getirdi.

1990'larda ve 2000'lerin ilk yarısında Rusya ve İngiltere adına karşılıklı casusluk yapan eski ajan Sergey Skripal ve kızının, geçtiğimiz yıl Mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde noviçok isimli sinir gazı ile zehirlediği tespit edilmişti. Olaydan Rusya'yı sorumlu tutan Avrupa ülkeleri ve ABD, 100 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hamlesi, ABD'nin nükleer silah yarışını denetim altına almak için Sovyetler Birliği ile imzaladığı anlaşmadan çekilmesinin ardından geldi. ABD ve NATO, Rusya'yı anlaşmayı ihlâl etmekle suçluyor.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

AFP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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