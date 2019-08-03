ABD'den Rusya'ya yeni Skripal yaptırımları

Eski Rus ajanı Skripal'in zehirlenmesi olayı ile ilgili yaptırımlar 12 ay geçerli olacak.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley karara ilişkin açıklamasında, "Rusya'nın Birleşik Krallık'taki bir sivil vatandaşa yönelik suikast girişimine cevap olarak uygulanan ilk tur yaptırımlar sonrası Rusya, ABD yasaları çerçevesinde gerek duyulan teminatları sağlayamamıştır" dedi. Bu nedenle ikinci tur yaptırımları devreye sokma kararı aldıklarını söyleyen Gidley, "Bu Rusya'ya karşı eski yönetimlerden daha sert olduğumuzun bir örneği" diye konuştu.

Yaptırımlar çerçevesinde ABD, uluslararası finans kurumları tarafından Rusya'ya borç, finansal ve teknik destek sağlanmasına karşı çıkacak. ABD bankalarının Rusya'nın borcunu satın almasına kısıtlama getirilecek. ABD ayrıca, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silahlar programında kullanabileceği ürün ve teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirdi. Yaptırımların 19 Agustos itibarıyla yürürlüğe gireceği ve 12 ay geçerli olacağı açıklandı.