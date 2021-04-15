ABD'den Rusya'ya Yeni Tur Yaptırımlar

Biden yönetiminin haftalardır sinyalini verdiği yeni tur yaptırımlar, geçtiğimiz yılki SolarWinds siber saldırısına misilleme olarak Kremlin'e karşı alınan ilk önlemleri oluşturuyor. Rus siber korsanların yaygın olarak kullanılan SolarWinds yazılımına kötü amaçlı kod yerleştirerek en az dokuz federal dairenin bilgisayar ağlarına erişim sağladığına inanılıyor. ABD'li yetkililer, bu saldırıyı, hükümetin sırlarını ele geçirmeyi hedefleyen bir istihbarat toplama operasyonu olarak nitelendiriyor.

Başkan Joe Biden yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği ve Rusya'da yaklaşık 30 kişi ve şirkete yeni tur yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Biden yönetimi, bu adımları, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve geçen yıl ABD federal hükümet dairelerine siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle atıyor.

ABD'li yetkililer, SolarWinds siber saldırısının yanı sıra geçtiğimiz ay Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in eski Başkan Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kazanmasına yardım etmek için bir etki operasyonu düzenlenmesine onay verdiğini iddia etmişti. Ancak Rusya'nın ya da başka bir unsurun oyları değiştirdiği ya da seçim sonucunu etkilediğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Rusya, ABD'nin aldığı yaptırım kararını kınadı ve misilleme yapacağı uyarısında bulundu.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunmakla suçlanan 32 kişi ve kuruluşa ilave olarak Rusya'nın siber faaliyetlerini destekleyen altı şirkete karşı yaptırım kararı alındı. ABD ayrıca Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle bağlantılı sekiz kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Biden yönetiminden yapılan açıklamada sınır dışı edilmelerine karar verilen 10 Rus diplomat arasında Rus istihbarat hizmetleri temsilcileri de olduğu kaydedildi.

Rusya'ya karşı başka önlemlerin de alınması bekleniyor. Ancak Biden yönetiminden bu konuda herhangi bir açıklama gelmeyebilir. ABD'li yetkililer, daha önceki açıklamalarında, Rusya'ya verilen yanıtların hem gözle görülür hem de gizli olabileceğini vurgulamıştı.