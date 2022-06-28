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ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

28.06.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ukrayna'yı işgalinin ardından G7 ülkelerinin açıkladığı taahhütler doğrultusunda Rusya üzerindeki baskıyı arttırdı. ABD Maliye Bakanlığı, 100'den fazla hedefe yeni yaptırım uygulamalarını açıkladı ve yeni Rus altınlarının ithalatını yasakladı

ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

ABD, Ukrayna'yı işgalinin ardından G7 ülkelerinin açıkladığı taahhütler doğrultusunda Rusya üzerindeki baskıyı arttırdı. ABD Maliye Bakanlığı, 100'den fazla hedefe yeni yaptırım uygulamalarını açıkladı ve yeni Rus altınlarının ithalatını yasakladı.

Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kullanılan silah ve teknolojiyi geliştirme ve yayma kabiliyetini engellemek amacıyla, birçoğu Rusya'nın savunma sanayi üssü için kritik öneme sahip olduğunu belirttiği 70 kuruluşun yanısıra 29 kişiye yaptırım uyguladığını bildirdi.

Bu adım, belirlenen kişilerin ABD'deki malvarlıklarını donduruyor ve Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapmasını genel olarak yasaklıyor.

Maliye Bakanı Janet Yellen, açıklamasında "Rusya'nın savunma sanayisini hedef almak Putin'in kabiliyetlerini azaltacak ve Ukrayna’ya karşı zaten moral düşüklüğü, sorunlu tedarik zincirleri ve lojistik başarısızlıklarla sıkıntıda olan savaşını daha da zora sokacaktır" dedi.

Bugünkü hamle, Rusya'nın devlet havacılık ve savunma şirketi Rostec'e yeni yaptırımlar getirdi. ABD Maliye Bakanlığı, Rostec'in "yönetim şemsiyesinin çok çeşitli sektörlerde 800'den fazla kuruluşu içerdiğini" ve Rostec'in doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu tüm kuruluşların bloke edildiğini kaydetti.

Ayrıca Rusya'nın bazı NATO üyeleri dahil ABD müttefikleri tarafından da kullanılan MiG ve Sukhoi savaş uçaklarının üreticisi olan ve çoğunluk hissesi Rostec'e ait United Aircraft Corporation'a da (UAC) yaptırım uygulandı. Maliye Bakanlığı bunun amacının "Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmak" olduğunu söyledi.

Rus stratejik bombardıman ve nakliye uçaklarının üreticisi Tupolev de bu karara dahil edildi.

Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı Sukhoi Su-30 savaş uçaklarının birçoğunu üreten UAC'ye bağlı uçak üreticisi Irkut, yan kuruluşları ve Rusya'nın havacılık ve uzay sektöründeki diğer şirketler de hedef alındı.

Bakanlık ayrıca Rostec'e ait Ruselectronics elektronik şirketi altında askeri elektronik teçhizat geliştiren, üreten ve hizmet veren yaklaşık 20 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD, Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz’a da araçlarının Ukrayna çatışması boyunca füze ve Rus askerleri taşırken görüldüğünü söyleyerek yaptırım uyguladı.

Bakanlık, Rostec'in yüzde 50'sinden azına sahip olduğu halka açık bir şirket olan Kamaz'ın dokuz iştirakinin adını verdi.

ABD’nin adımı ayrıca bugünden önce Rusya dışında bulunan altın hariç, Rus menşeili altın ithalatını yasaklayarak ülkenin enerji dışı en büyük ihracatını hedef aldı.

Altın, Batı'nın yaptırımları nedeniyle yurtdışında tuttuğu bazı varlıklarına erişimde kısıtlamalarla karşılaşan Rusya Merkez Bankası için çok önemli bir varlık.

Rusya her yıl dünya genelinde çıkarılan altının yaklaşık yüzde 10'unu üretiyor.

Dışişleri Bakanlığı da bugün, Rus askeri birimleri ve istihbarat teşkilatı (FSB) dahil 45 kuruluş ve 29 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. 500'den fazla Rus askeri yetkilisi ve başka yetkililer de vize kısıtlamalarından etkilenecek.

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