ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar Yolda

Beyaz Saray yarın Rusya’nın mali kurumları ve yetkililerine yönelik yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı. Yeni yaptırımların kısmen Ukrayna’nın Buça kentindeki katliama karşılık olarak getirileceği belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında yeni yaptırımların Rus hükümeti yetkilileri, aile üyeleri ve Rusya’nın mali kurumlarıyla devlet kontrolundaki girişimleri hedef alacağını açıkladı.

Sözcü Jen Psaki, amaçlarının Rusya’yı temerrüt ve geri kalan dolar rezervlerini tüketmek arasında bir tercihe zorlamak olduğunu belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin bugün BM Güvenlik Konseyi’ne hitabında dile getirdiği BM’deki yapısal sistem eleştirisine atıfta bulunarak, ABD’nin de Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olmasına ilişkin tepkiyi paylaştığını ancak bu durumun değişmesini beklemediklerini ifade etti.

“Asya ülkelerinden ellerindeki fazla doğal gazı Avrupa’ya sağlamalarını isteyeceğiz”

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Avrupa’nın kendisini Rusya’nın enerji tedariğine bağımlı olmaktan kurtarması için başka yollar aramaya devam edeceğini ve buna Asya ülkelerinden Avrupa’ya daha fazla doğal gaz sağlamasını istemenin de dahil olduğunu belirtti.

Jen Psaki, “Başarılı bir şekilde attığımız ve bundan sonrasında da ilerleteceğimiz adımlardan biri fazla sıvılaştırılmış doğal gaz kapasitesi olan Asya’daki ülkelerden bunu Avrupa’ya sağlamalarını istemek” dedi.

ABD’den Ukrayna’ya korucu ekipman

Biden yönetiminden bir yetkili de bugün yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Rusya’nın kimyasal ya da biyolojik silah kullanması halinde kullanılabilecek hayat kurtarıcı koruyucu ekipman sağladıklarını belirtti.

Koruyucu ekipmanları Kiev’in talep ettiğini belirten yetkili ekipmanların bir kısmının teslim edildiğini söyledi.

Putin’den gıda krizi ve enerji fiyatları uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Batı’nın yaptırımlarının küresel bir gıda krizine ve enerji fiyatlarında artışa yol açtığını savundu ve Rusya’nın “düşman ülkelere gıda ihracatına dikkat etmesi” gerektiğini söyledi.

Batı ülkelerinin Rusya’ya 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali sebebiyle uyguladığı yaptırımlar Moskova’yı 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya bıraktı.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin yüksek enerji fiyatları gübre sıkıntısıyla birleştiğinde bu durumun Batı’nın tedariği arttırmak için para basmasına ve bunun yoksul ülkelerde gıda sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gıda imalatı konusunda bir toplantıda konuşan Vladimir Putin, “Dünyanın en yoksul bölgelerinde gıda sıkıntısı sorununu kaçınılmaz olarak daha da zorlaştıracaklar ve bu da yeni göç dalgalarına yol açacak, genel olarak gıda fiyatlarını da arttıracak” dedi.

Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı. Moskova bu tahıl ürününü Afrika, Ortadoğu’ya ihraç ediyor. Rusya aynı zamanda fosfat ve nitrojen içeren gübrede de önemli bir üretici. Yılda 50 milyon tondan fazla gübre üreten Rusya dünya üretiminin yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Yaptırımların Rusya ve Belarus’tan gübre tedariği lojistiğini sekteye uğrattığını belirten Putin, yüksek doğal gaz fiyatlarının da Batı’da gübre üretimini daha maliyetli hale getirdiğini savundu.

Avrupa ülkelerini uyaran Putin, Moskova’nın Rus varlıkların ulusallaştırılmasına yönelik girişimlere benzer şekilde karşılık vereceğini söyleyerek böyle bir adımı “iki tarafı keskin bir silah” olarak niteledi.

Putin’in bu açıklamasından bir gün önce Almanya, Rus enerji şirketi Gazprom'un ilişkiyi kestiğini açıkladığı enerji depolama ve sevkiyat şirketi olan Gazprom Germania’nın yönetimine el koyacağını açıklamıştı.

