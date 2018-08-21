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ABD’den Rusya’yı Hedefleyen Yeni Yaptırımlar

21.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Microsoft’un, Rus hükümetiyle bağlantılı korsanların iki düşünce kuruluşunun internet sitelerini hedef alan saldırılarını önlediğini açıklamasından kısa süre sonra ABD iki Rus vatandaşıyla, bir Rus şirketine yaptırım kararı aldı

ABD’den Rusya’yı Hedefleyen Yeni Yaptırımlar

ABD, Salı günü iki Rus vatandaşıyla birlikte, bir Rus ve bir Slovakya şirketine siber faaliyetlerinden dolayı yaptırım uygulamaya başladı.

Amerika Maliye Bakanlığı internet sitesinde, yaptırımların merkezi St. Petersburg’da bulunan Vela-Marine ve

Merkezi Slovakya’da bulunan Lacno şirketlerini ayrıca Divetechnoservices şirketiyle bağlantılı iki kişiyi hedef aldığını bildirdi.

Kremlin Microsoft’un siber saldırı suçlamasını yalanladı

Son olarak Microsoft şirketi, Rusya hükümetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının iki muhafazakar Amerikan düşünce kuruluşunun web sitelerini hedef aldığını belirtmiş ve müdahalenin önlendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise yazılım devi Microsoft’un bu suçlamasına anlam veremediğini söyledi.

Microsoft, Rusya bağlantılı korsanlık girişimlerini geçen hafta engellediğini bildirdi ve bu girişimleri Rusya’nın Kasım ayında ABD’de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde saldırılarını arttırdığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise suçlamalar karşısında “Hangi bilgisayar korsanlarından söz ediyorlar bilmiyoruz. Ne gibi delillere ve temellere dayanarak bu sonuca varıyorlar anlamıyoruz. Deliller eksik” açıklamasını yaptı.

Kremlin, Trump’ın işbirliği isteğine olumlu bakıyor

Kremlin’den, Salı günü yapılan açıklamada Başkan Donald Trump’ın Rusya’yla işbirliği yapma arzusunu ifade eden sözlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ancak Kremlin, ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atılmasından daha memnun olacaklarını kaydetti.

Trump, Pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayı --ancak Rusya’nın Washington’un yararına bir eylemde bulunmasıyla düşünebileceğini söylemiş, Rusya’nın Suriye ya da Ukrayna’yla ilgili bir adım atmasına olumlu bakılacağını kaydetmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, önerilen işbirliği teklifiyle ilgili daha fazla ayrıntı duymak istediklerini kaydetti.

İngiltere’den Rusya’ya yaptırımlar arttırılsın çağrısı

Kremlin ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırması çağrısı konusundaysa yorum yapmayı reddetti. Açıklamada henüz İngiltere’nin önerisinin detaylarına hakim olmadıkları belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Washington’da bulunduğu sırada yaptığı açıklamada Londra’nın ayrılmakta olduğu AB’den Moskova’ya yönelik yaptırımları arttırmasını istemişti.

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