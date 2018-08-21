ABD’den Rusya’yı Hedefleyen Yeni Yaptırımlar

ABD, Salı günü iki Rus vatandaşıyla birlikte, bir Rus ve bir Slovakya şirketine siber faaliyetlerinden dolayı yaptırım uygulamaya başladı.

Amerika Maliye Bakanlığı internet sitesinde, yaptırımların merkezi St. Petersburg’da bulunan Vela-Marine ve

Merkezi Slovakya’da bulunan Lacno şirketlerini ayrıca Divetechnoservices şirketiyle bağlantılı iki kişiyi hedef aldığını bildirdi.

Kremlin Microsoft’un siber saldırı suçlamasını yalanladı

Son olarak Microsoft şirketi, Rusya hükümetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının iki muhafazakar Amerikan düşünce kuruluşunun web sitelerini hedef aldığını belirtmiş ve müdahalenin önlendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise yazılım devi Microsoft’un bu suçlamasına anlam veremediğini söyledi.

Microsoft, Rusya bağlantılı korsanlık girişimlerini geçen hafta engellediğini bildirdi ve bu girişimleri Rusya’nın Kasım ayında ABD’de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde saldırılarını arttırdığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise suçlamalar karşısında “Hangi bilgisayar korsanlarından söz ediyorlar bilmiyoruz. Ne gibi delillere ve temellere dayanarak bu sonuca varıyorlar anlamıyoruz. Deliller eksik” açıklamasını yaptı.