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ABD’den Rusya’yla Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

21.04.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’ya ait bir ticari banka, sanal para madencilik şirketi ve onlarca kişi ile kurumu yaptırım listesine aldı

ABD’den Rusya’yla Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’ya ait bir ticari banka, sanal para madencilik şirketi ve onlarca kişi ile kurumu yaptırım listesine aldı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temsilcileri Çin dahil Asya’da ve Ortadoğu’da birçok bankaya hizmet veren ve uluslararası yaptırımlardan kaçılması için seçenekler sunduğu kaydedilen Rus bankası Transkapitalbank’ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Washington ayrıca, Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen 40'tan fazla kişi ve kuruluş ile öncelikli görevi ‘‘Rus varlıklarına uygulanan yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmak’’ olduğunu belirttiği kuruluşlardan oluşan bir uluslararası ağı yaptırımlara dahil etti.

ABD, Rus oligark Malofeyev'i uzun süredir Kırım'daki ayrılıkçıların ana finans kaynaklarından biri olmakla suçluyordu. Malofeyev ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle eski Başkan Barack Obama yönetimi döneminde yaptırım listesine alınmıştı.

Bu ayın başında ABD Adalet Bakanlığı, Malofeyev’i Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlamıştı.

Maliye Bakanlığı ayrıca, dünyanın üçüncü büyük sanal para sektörü olduğu söylenen Rusya'nın sanal para madenciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yaptırımlar açıkladı. Bitcoin madencisi BitRiver'ın sahibi olan şirket ve merkezi Rusya’daki 10 yan kuruluş hedef alındı.

Bakanlık, ABD'nin hiçbir varlığın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yaptırımların etkisini azaltmak için kullanacağı bir mekanizma haline gelmemesini sağlamak konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

Maliye Bakanlığı’nın terör ve finans istihbaratından sorumlu bakan yardımcısı Brian Nelson, ‘‘Maliye Bakanlığı, Putin’in zalim ve gerekçesiz savaşına destek oldukları için ABD’nin Rusya yaptırımlarından kaçan, kaçmaya çalışan ya da kaçılmasına yardım edenleri hedef almaya devam edecek’’ dedi.

Nelson, ‘‘ABD, ortaklarımız ve müttefiklerimizle işbirliği içinde uyguladığı yaptırımların Kremlin’in işgale kaynak sağlama yeteneğini azalttığından emin olmak için çalışmayı sürdürecek’’ dedi.

Washington’daki Rusya Büyükelçiliği, henüz konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

ABD, 24 Şubat’ta Ukrayna işgaline başlamasından bu yana Moskova’ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bunlar arasında ülkenin en büyük bankalarına ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kendisine uygulanan yaptırımlar da bulunuyor.

Bugün ilan edilen yaptırımlar listeye alınan kişi ve kurumların ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor ve Amerikalılar’ın bu kişi ve kurumlarla iş yapmasını yasaklıyor.

Bununla birlikte Washington, yaptırımların yanında Transkapitalbank ile ilgili iki genel lisans yayınladı. Böylece bankayla olan ilişkilerin 20 Mayıs'a kadar azaltılarak sonlandırılmasına ve Afganistan’daki insani krizle mücadele çabalarına destek için Afganistan’dan kaynaklanan ya da Afganistan için planlanan bazı işlemlerin 20 Ekim’e kadar sonlandırılmasına izin verdi.

600 kişiye vize kısıtlamaları

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ihlalleri konusunda hesap verebilirliği teşvik etmek için 600'den fazla kişiye vize kısıtlamaları getirdiğini ve bu kişilerin ABD'ye seyahat etmesinin de yasaklandığını söyledi.

Üç Rus yetkili insan hakları ihlalleri ve 17 yetkiliyse Belarus’ta demokrasiyi baltaladıkları suçlamasıyla vize kısıtlamalarına hedef oldu.

Blinken, ‘‘Ukrayna’da insan hakları ihlalleri ve uluslararası insan hukuku konusunda hesap verilmesini sağlamak için her aracı kullanacağız’’ dedi.

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