ABD'den S-400 Açıklaması

Brifingde bir gazeteci, Akar’ın bu sözlerini hatırlatarak, “Akar’ın sözleri bu yaşanan çıkmazda potansiyel anlamda yeni bir teklif olarak yorumlandı. ABD, bu teklifi olası bir başlangıç noktası olarak görüyor mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Sözcü Price da, “S-400 konusundaki politikamız değişmedi. Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemi elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz” dedi.

Price, gazetecinin “Bunu yeni bir teklif olarak görüyor musunuz, değerlendirmeye alacak mısınız?” sorusunu da, “Söylediğim şu; S-400 konusunda politikamız değişmedi. Bu hususta çok net olduk” diye yanıtladı. Price, S-400 sistemine ve bir NATO müttefiki bağlamında bu sisteme dair çok derin endişelerinin olduğunu vurguladı.

Sözcü Price, iki ülkenin dışişleri bakanlarının hala neden görüşmediği ve bunun Türkiye’ye karşı bir tavır alma anlamına mı geldiği sorusu üzerine de, “Durumu kesinlikle bu şekilde tanımlayamam. Türkiye uzun geçmişe sahip bir müttefik. Türk ortaklarımızla ortak çıkarları paylaşıyoruz. Bakan ve Türk Dışişleri Bakanı'nın gelecek günlerde sohbet etme ve bağlantı kurma fırsatına sahip olacağını bekliyorum” diye konuştu.

Akar ne demişti?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kısa süre önce ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine çözüm amacıyla "Girit modelini" önermiş ve sistemin kısmen kullanılabileceğine işaret etmişti.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Akar küçük bir grup köşe yazarıyla mülakatında, S-400’ler konusunda “Girit modelini” gündeme getirirken,“Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” demişti.