HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den S-400 Açıklaması

ABD'den S-400 Açıklaması

10.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'den S-400 Açıklaması

Savunma Bakanı Akar’ın, S-400 sistemini kısmen kullanma yolundaki önerisi Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde gündeme geldi. Sözcü Ned Price, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yineledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sistemini “sürekli kullanmayabilecekleri” yönündeki önerisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde gündeme geldi. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yineledi.

Brifingde bir gazeteci, Akar’ın bu sözlerini hatırlatarak, “Akar’ın sözleri bu yaşanan çıkmazda potansiyel anlamda yeni bir teklif olarak yorumlandı. ABD, bu teklifi olası bir başlangıç noktası olarak görüyor mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Sözcü Price da, “S-400 konusundaki politikamız değişmedi. Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemi elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz” dedi.

Blinken-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin tarih yok

Price, gazetecinin “Bunu yeni bir teklif olarak görüyor musunuz, değerlendirmeye alacak mısınız?” sorusunu da, “Söylediğim şu; S-400 konusunda politikamız değişmedi. Bu hususta çok net olduk” diye yanıtladı. Price, S-400 sistemine ve bir NATO müttefiki bağlamında bu sisteme dair çok derin endişelerinin olduğunu vurguladı.

Sözcü Price, iki ülkenin dışişleri bakanlarının hala neden görüşmediği ve bunun Türkiye’ye karşı bir tavır alma anlamına mı geldiği sorusu üzerine de, “Durumu kesinlikle bu şekilde tanımlayamam. Türkiye uzun geçmişe sahip bir müttefik. Türk ortaklarımızla ortak çıkarları paylaşıyoruz. Bakan ve Türk Dışişleri Bakanı'nın gelecek günlerde sohbet etme ve bağlantı kurma fırsatına sahip olacağını bekliyorum” diye konuştu.

Akar ne demişti?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kısa süre önce ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine çözüm amacıyla "Girit modelini" önermiş ve sistemin kısmen kullanılabileceğine işaret etmişti.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Akar küçük bir grup köşe yazarıyla mülakatında, S-400’ler konusunda “Girit modelini” gündeme getirirken,“Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” demişti.

Yunanistan’ın da Girit Adası’nda, S-400’lerin bir önceki modeli olan Rus yapımı S-300 sistemleri bulundurduğunu hatırlatan Akar, “'Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız' dedik. Bu görüşmelerin NATO şemsiyesi altında yapılabileceğini söyledik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuya olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti” diye konuşmuştu.

S-400 Türkiye ile ABD'nin arasını açtı

Washington geçen Aralık ayında, Rusya’dan 2019 yılı ortalarında S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması yani kısaca CAATSA olarak bilinen yaptırımları devreye soktu. ABD, daha önce de Ankara’yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Washington, S-400 sisteminin F-35 uçaklarını risk altına soktuğunu ve NATO’nun ortak savunmasına da ters düştüğünü savunurken, Türkiye ise bu suçlamaları reddediyor ve Rus sisteminin NATO’dan bağımsız olarak işletilebileceğini belirtiyor.

Türkiye ABD’den Patriot satın alma talebine olumlu karşılık görmediğini, o nedenle hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için S-400’lere yöneldiğini kaydediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, geçen hafta Başkan Joe Biden yönetiminin Türk makamlarıyla ilk üst düzey teması kapsamında telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, Türkiye'nin S-400 alımının ittifakın uyumu ve etkinliğine zarar verdiği yönündeki endişesini dile getirmişti. Kalın da S-400 meselesine bir çözüm bulunması gerektiği mesajı vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Trump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldıTrump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldı
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Biden, Pentagon bünyesinde 'Çin Görev Gücü' adlı bir birim kurulduğunu duyurdu

Biden'dan yeni görev gücü! Bilgi toplayıp Pentagon'a sunacaklar

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Eski başkan Trump'ın 'seçim sonuçlarını etkileme' girişimine soruşturma açıldı

Trump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldı

Joe Biden'dan Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım kararı

Joe Biden'dan flaş Myanmar kararı

Titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının da Kovid-19'un semptomları olabileceği belirlendi

Dikkat çeken araştırma: Yeni koronavirüs semptomları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.