ABD’den S-400 Açıklaması: ‘Pozisyonumuzda Değişiklik Yok’

Washington, Türkiye’nin S-400’leri alması halinde, Ankara’yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Trump yönetimi ayrıca, Türkiye’ye, kısaca CAATSA olarak bilinen “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında yaptırımlar getirmeyi planladığını da ifade etmişti. Sözkonusu yasa, Rusya başta olmak üzere Amerika’ya hasım ülkelerin savunma sanayii ile önemli düzeyde işbirliği yapan ülkelere yaptırım getirilmesini öngörüyor.

Sözcü Ortagus, “Türkiye’nin S-400’leri teslim alıyor olması hakkında hemen her gün haberler görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki pozisyonumuzda bir değişiklik yok” diyerek, yaptırım planının hala devrede olduğunun sinyalini verdi.

Ortagus bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Türkiye’nin S-400 alımını hayata geçirmesi halinde Amerika’nın uygulamayı planladığı yaptırımlarla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Ortagus, “Kongre’nin onayladığı yasayı herkes biliyor. (Alımın olası) Neticeleri, F-35 programına katılım konusunu da içeriyor. Mesajlarımızda çok tutarlı olduk. Değişen bir şey yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’lerin Türkiye’ye gönderilmeye hazırlandığını belirtmişti. Erdoğan, füzelerin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağını ya da nereye konuşlandırılacaklarını ise açıklamamıştı.

