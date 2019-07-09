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ABD’den S-400 Açıklaması: ‘Pozisyonumuzda Değişiklik Yok’

09.07.2019 23:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi

ABD’den S-400 Açıklaması: ‘Pozisyonumuzda Değişiklik Yok’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ortagus bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Türkiye’nin S-400 alımını hayata geçirmesi halinde Amerika’nın uygulamayı planladığı yaptırımlarla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Sözcü Ortagus, “Türkiye’nin S-400’leri teslim alıyor olması hakkında hemen her gün haberler görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki pozisyonumuzda bir değişiklik yok” diyerek, yaptırım planının hala devrede olduğunun sinyalini verdi.

Washington, Türkiye’nin S-400’leri alması halinde, Ankara’yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Trump yönetimi ayrıca, Türkiye’ye, kısaca CAATSA olarak bilinen “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında yaptırımlar getirmeyi planladığını da ifade etmişti. Sözkonusu yasa, Rusya başta olmak üzere Amerika’ya hasım ülkelerin savunma sanayii ile önemli düzeyde işbirliği yapan ülkelere yaptırım getirilmesini öngörüyor.

Ortagus, “Kongre’nin onayladığı yasayı herkes biliyor. (Alımın olası) Neticeleri, F-35 programına katılım konusunu da içeriyor. Mesajlarımızda çok tutarlı olduk. Değişen bir şey yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’lerin Türkiye’ye gönderilmeye hazırlandığını belirtmişti. Erdoğan, füzelerin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağını ya da nereye konuşlandırılacaklarını ise açıklamamıştı.

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