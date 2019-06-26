ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Esper, S-400'lerin hem Türkiye'nin F-35 programına hem de ekonomiye zarar vereceğini söyledi.ABD'nin Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının Türkiye'nin F-35 programındaki rolünü sona erdireceği gibi Türk ekonomisine de yaptırımlar nedeniyle zarar vereceği uyarısında bulundu.

Esper'in bu uyarıyı NATO Savunma Bakanlarını bir araya getiren Brüksel'deki görüşmeler kapsamında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilettiği belirtiliyor.

Esper ve Akar görüşmesine ilişkin Reuters'a bilgi veren Amerikalı bir yetklili, "Esper, Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 sahibi olamayacağı konusunda bir kez daha katı bir tutumdaydı. Eğer S-400'leri kabul ederlerse, sadece F-35 programına değil ekonomiye yönelik sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Esper ve Akar'ın görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesi yer aldı.