ABD'den S-400 uyarısı: Türkiye F-35'leri kaybeder

"Tamamlanana kadar iş bitmiş sayılmaz" diyen Hutchison, şu ana kadar Türkiye'den alımı durduracağı yönünde bir işaret almadığını belirterek, "Sonuçları olacak. Bu konuda bir seçim söz konusu olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Hutchison, "F-35 sistemi ile bağlantı kesilecektir. Rus sistemini ittifaka alarak, F-35'lerin olumsuz etkilenmesine izin veremeyiz" diye konuştu.

S-400'lerin F-35'ler için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Hutchison, S-400 anlaşmasının tamamlanması durumunda ABD'nin Türkiye'nin F-35'leri kullanma ve geliştirmesini durduracağını söyledi.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Hutchison, "Herşey Rusya'nın Türkiye'ye S-400'leri teslim edeceğine işaret ediyor ve bu durumun sonuçları olacaktır" dedi.

Türkiye'nin F-35'lerin üretiminde önemli bir partner olduğunu da vurgulayan Hutchison, "Çoğumuz Türkiye'yi vazgeçirmeye çalıştık" dedi.

F-35 programına 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağlayan Türkiye, F35'lerin gövde, iniş takımları ve kokpit göstergelerinin parçalarını üretiyor. ABD, Lockheed Martin adlı Amerikan savunma sanayi şirketi tarafından üretilen radarlara yakalanmama özelliğine sahip F-35 jetlerinin NATO güçlerine teknik avantaj sağlayacağını söylüyor.

"Çözüm için son şans"

S-400 gerginliğinin bu hafta Japonya'da yapılacak olan G20 zirvesinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Reuters'a konuşan NATO'dan bir diplomat, bu görüşmenin çözüm için son şans olabileceğine söyledi.

Amerikan basınında geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Bloomberg'ün haberinde bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtilmişti. Trump'ın Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde bir karar alma konusunda isteksiz olduğu da aktarılmıştı.