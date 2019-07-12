ABD’den S400’lere İlk Tepki: ‘Akar’la Görüşeceğiz’

Amerika Savunma Bakanlığını vekaleten yürüten Mark Esper, ABD’nin karşı çıktığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’te teslimatının başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Esper, bu teslimattan Amerika’nın haberdar olduğunu, ülkesinin bu konudaki duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi ve ilerleyen saatlerde, bu konuyu Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakan Vekili Esper, Akar’la bu görüşme sonrasında da tarafların temasta kalmayı sürdüreceklerini de ifade etti.

Amerika yönetiminin Kongre kanadından ilk tepki ise Demokrat Parti Maryland Senatörü Chris Van Hollen’dan geldi. Hollen Twitter’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir müttefikin yapmayacağı çok kötü bir tercih yaptığını söyledi. Bu adımından vazgeçmediği takdirde ise F-35 uçaklarını teslim almayacağını ve S-400’lerin devreye girmesiyle ilgili atılacak her türlü adımın Amerikan yasaları uyarınca acil yaptırımlarla yanıt verileceğini belirtti.

