HABER
  4. ABD'den saldırıya uğrayan Kenya'daki üsse takviye

ABD'den saldırıya uğrayan Kenya'daki üsse takviye

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

ABD'den saldırıya uğrayan Kenya'daki üsse takviye

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), El Şebab terör örgütünün saldırısına uğrayan ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Kenya'daki Manda Körfezi üssüne takviye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Komutanlığının Doğu Afrika Müdahale Gücü, El Şebab teröristlerince düzenlenen saldırı sırasında hava üssündeki güvenliği takviye etmek üzere Manda Körfezi'ne ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

Doğu Afrika Müdahale Gücü, AFRICOM bünyesinde Cibuti'de konuşlu Doğu Afrika Boynuzu Müşterek Görev Gücünün parçası olarak kıtadaki Amerikan askerleri veya vatandaşlarına yönelik saldırı veya güvenlik risklerine müdahale görevini yürütüyor.

Söz konusu müdahale gücü, 50 askerden oluşuyor.

Kenya'daki üsse dün yapılan saldırıda, bir Amerikan askeri, iki Savunma Bakanlığı sözleşmeli ve bir Savunma Bakanlığı personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bazı medya mecralarında, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Townsend'in de öldürüldüğü iddia edilmiş, Townsend yazılı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandıİkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı
Çilingir yardımıyla girdiği evde annesinin cansız bedeniyle karşılaştıÇilingir yardımıyla girdiği evde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD AFRICOM El Şebab Kenya

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Antalya'yı sağanak yağış vurdu! Aracıyla suda mahsur kaldı

Panik anları! Aracıyla suda mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.