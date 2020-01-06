ABD'den saldırıya uğrayan Kenya'daki üsse takviye

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), El Şebab terör örgütünün saldırısına uğrayan ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Kenya'daki Manda Körfezi üssüne takviye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Komutanlığının Doğu Afrika Müdahale Gücü, El Şebab teröristlerince düzenlenen saldırı sırasında hava üssündeki güvenliği takviye etmek üzere Manda Körfezi'ne ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

Doğu Afrika Müdahale Gücü, AFRICOM bünyesinde Cibuti'de konuşlu Doğu Afrika Boynuzu Müşterek Görev Gücünün parçası olarak kıtadaki Amerikan askerleri veya vatandaşlarına yönelik saldırı veya güvenlik risklerine müdahale görevini yürütüyor.

Söz konusu müdahale gücü, 50 askerden oluşuyor.

Kenya'daki üsse dün yapılan saldırıda, bir Amerikan askeri, iki Savunma Bakanlığı sözleşmeli ve bir Savunma Bakanlığı personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bazı medya mecralarında, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Townsend'in de öldürüldüğü iddia edilmiş, Townsend yazılı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

