ABD’den terör örgütü SDG ile işbirliği mesajı

ABD'den üst düzey bir hükümet yetkilisi omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı. Reuters’e konuşan üst düzey yetkili, “Bu işbirliğini sona erdirme niyetlerinin olmadığını” vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Donald Trump ile bugün Washington’da yapacağı görüşme öncesinde ABD bir kez daha Ankara’nın beklentilerinin aksine SDG ile işbirliğinin süreceği mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dageçen hafta Berlin’de yaptığı açıklamada, SDG ile işbirliğini sürdüreceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başkan Trump ile yapacağı görüşmede konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, Washington’a ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, SDG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani’ye ilişkin olarak "Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmesinin, görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz” demişti.



