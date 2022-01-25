ABD'den Sedef Kabaş'ın Tutuklanmasına Tepki

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanması ve Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkı sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimiz’’ sözlerine hedef olması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe'nin Türkiye'nin gündemindeki iki olayla ilgili sorusuna, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak yanıt verdi.

Price, ‘‘İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir. Bahsettiğiniz olaylardan Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığından haberdarız ve bu konuda hayalkırıklığı yaşıyoruz. Bu Türkiye’de olduğu kadar dünyanın diğer yerlerinde de aynı şekilde geçerli’’ dedi.

Price, Sezen Aksu tartışmaları ile ilgiliyse yorum yapmadı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'nin teşkilatları Türkiye’nin 81 ilinde Sedef Kabaş ve birlikte Tele 1 televizyonunda yayınlanan Demokrasi Arenası’na katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu için de suç duyurusunda bulunmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Sedef Kabaş'ın konuk olduğu Tele 1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından ise bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" ifadeleri yer aldı.

Kabaş 14 Ocak'ta yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubuyla ilgili konuşurken, ‘‘Meclis’te tartışmalar olur mu? Olur. Siyaseten kavgalar, fikir ayrılıkları olur mu? Olur. Bunu bir tartışma platformunda yaparsınız, hicivle yaparsınız? Ama üslup düşüklüğü küfretmek ne demektir. Çok meşhur bir söz vardır. ‘Taçlanan baş akıllanır’ diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Haydi onu söylemeyeyim. Onu söylemeyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Siz bu ülkeyi konum olarak kucaklamanız gerekirken bu kadar fikir ayrılığınız olabilir, kendinizi ‘muhafazakar İslamcı’ olarak da niteleyebilirsiniz. Benden olmayan herkes düşman, bana oy vermeyen herkes hain, bana oy vermeyen herkes terörist ne demek?’’ demişti.

