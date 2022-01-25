HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Sedef Kabaş'ın Tutuklanmasına Tepki

ABD'den Sedef Kabaş'ın Tutuklanmasına Tepki

25.01.2022 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde gündeme geldi. Sözcü Ned Price, VOA Türkçe'nin sorusuna, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak yanıt verdi

ABD'den Sedef Kabaş'ın Tutuklanmasına Tepki

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanması ve Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkı sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimiz’’ sözlerine hedef olması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe'nin Türkiye'nin gündemindeki iki olayla ilgili sorusuna, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak yanıt verdi.

Price, ‘‘İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir. Bahsettiğiniz olaylardan Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığından haberdarız ve bu konuda hayalkırıklığı yaşıyoruz. Bu Türkiye’de olduğu kadar dünyanın diğer yerlerinde de aynı şekilde geçerli’’ dedi.

Price, Sezen Aksu tartışmaları ile ilgiliyse yorum yapmadı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'nin teşkilatları Türkiye’nin 81 ilinde Sedef Kabaş ve birlikte Tele 1 televizyonunda yayınlanan Demokrasi Arenası’na katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu için de suç duyurusunda bulunmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Sedef Kabaş'ın konuk olduğu Tele 1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından ise bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" ifadeleri yer aldı.

Kabaş 14 Ocak'ta yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubuyla ilgili konuşurken, ‘‘Meclis’te tartışmalar olur mu? Olur. Siyaseten kavgalar, fikir ayrılıkları olur mu? Olur. Bunu bir tartışma platformunda yaparsınız, hicivle yaparsınız? Ama üslup düşüklüğü küfretmek ne demektir. Çok meşhur bir söz vardır. ‘Taçlanan baş akıllanır’ diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Haydi onu söylemeyeyim. Onu söylemeyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Siz bu ülkeyi konum olarak kucaklamanız gerekirken bu kadar fikir ayrılığınız olabilir, kendinizi ‘muhafazakar İslamcı’ olarak da niteleyebilirsiniz. Benden olmayan herkes düşman, bana oy vermeyen herkes hain, bana oy vermeyen herkes terörist ne demek?’’ demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Haiti'de 5,3 büyüklüğünde depremHaiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez'den net cevap

İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez'den net cevap

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.