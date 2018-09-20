ABD'den Serkan Gölge kararına tepki

Kararı memnuniyetle karşılayan ABD, NASA çalışanı Gölge'nin serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yineledi.Adana'daki mahkeme, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin hapis cezasını Çarşamba günü 7,5 yıldan 5 yıla düşürdü ve terör örgütü üyeliği mahkûmiyetini terör örgütüne yardım etmeye çevirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak davanın "güvenilir delilden yoksun" olduğunu ifade etti. Gölge'nin serbest bırakılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini duyurdu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, çifte vatandaşlığı bulunan 36 yaşındaki Gölge, 2016 yazında eşi ve iki çocuğuyla ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitmişti. Gölge, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye döneceği sırada ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''casusluk'' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Gölge, Gülen yapılanmasına ilişkin Hatay'da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
DW,AP/EC,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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