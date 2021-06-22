ABD'den Sezgin Baran Korkmaz Açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yaptı. Utah’da yargılanmak üzere Korkmaz’ın iadesinin isteneceği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi.

İddinamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi.

Yapılan bu işlemlerin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’da bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD Hazinesini dolandırma planıyla bağlantılı olduğunun iddia edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında Sezgin Baran Korkmaz ve suç ortaklarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları Türk havayolu şirketi Borajet, Türkiye’de ve İsviçre’de otel, Queen Anne adında bir yat ve İstanbul Boğazı’nda villa ve apartman dairesi satın almak için kullandığı iddia edildi.

İddianamede Korkmaz’ın Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı iddia ediliyor.

Açıklamada Korkmaz’ın Utah Bölgesi Yargıcı Jill Parrish’in karşısına çıkarak yargılanması için ABD’ye iadesinin isteneceği belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD’nin İç Gelir Dairesi IRS’in Cezai Soruşturma biriminin, Çevre Koruma Dairesi Cezai Soruşturma Bölümü’nün ve Savunma Bakanlığı’na bağlı Cezai Soruşturma biriminin davayı incelediği ve Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşler Ofisi’nin de önemli düzeyde soruşturmaya destek verdiği belirtildi.

