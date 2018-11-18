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ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

ABD'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih G., sağlık kontrolünden geçirildi.

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) ABD'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih G., sağlık kontrolünden geçirildi. ABD'de yargılandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen ve Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Mehmet Salih G., Terörle Mücadele ve Şube ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Mehmet Salih G., sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü sağlık kontrolünden geçirildiABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü sağlık kontrolünden geçirildi
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