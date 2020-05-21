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“ABD’den Sınır Dışı Edilen Göçmen Çocuklar Risk Altında”

21.05.2020 22:57 | Son Güncelleme

Amerika’da Mart ayından bu yana en az 1.000 göçmen çocuk, ülkeleri Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras’a geri gönderildi. UNICEF bu ülkelerde ayrımcılık ve şiddetin Corona virüsü salgını döneminde daha da arttığına, çocukların daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti

“ABD’den Sınır Dışı Edilen Göçmen Çocuklar Risk Altında”

Amerika’da Mart ayından bu yana en az 1.000 göçmen çocuk, ülkeleri Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras’a geri gönderildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) yapılan uyarıda, bu ülkelerde ayrımcılık ve şiddetin Corona virüsü salgını döneminde daha da arttığına, çocukların daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Amerika’da, salgının pandemi ilan edildiği Mart ayından bu yana en az 1.000 göçmen çocuğun Orta Amerika’daki ülkelerine geri gönderilmesinin yanı sıra, Meksika’nın da en az 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras’a geri gönderdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, Amerika ve Meksika’daki göç yetkililerinin konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındığını aktardı.

UNICEF yöneticisi Henrietta Fore’nın Perşembe günü konuya ilişkin yayınlanan açıklamasında, “COVID-19 durumu daha da kötüleştiriyor. Bu çocukların ülkelerinden ayrılma sebebi olan, çete şiddeti gibi mevcut tehditlere şu an ayrımcılık ve saldırılar da eklendi” ifadeleri yer aldı. Fore açıklamasına, “Bu, geri gönderilen birçok çocuğun şu an hiç şüphesiz risk altında olduğu ve şu an yaşadıkları bu toplumları terk ettikleri dönemden daha zor bir durumla karşılaştıkları anlamına geliyor” sözleriyle devam etti.

Guetemala’da ABD’den gelenlere linç tehtidi

Trump yönetimi Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlüğe koyduğu önlemler kapsamında, ülkenin güney sınırındaki yetkililere, sığınma talebiyle sınır bölgesinde bulunan tüm göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için yetki verdi.

Reuters haber ajansına göre, Mart ayında alınan bu karar sonucunda, sınır bölgesinden ülkelerine gönderilen çocukların yaklaşık 900’ünün yanında yetişkin bir bireyin olmadığı belirtiliyor.

Reuters’da geçen bir başka haberdeyse, Guatemalalı yerlilerin bulunduğu bazı Maya köylerinde halkın virüs korkusu nedeniyle, Amerika’dan geri dönenlerin evlerini yakmakla ya da linçle tehdit ettikleri aktarıldı.

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