ABD’den Snowden’ın kitabına dava

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, 2013 yılında devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiası ile aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın yeni çıkan kitabı hakkında “gizlilik anlaşmasını ihlal eden bilgiler içerdiği" gerekçesi ile dava açtığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, bugün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sözleşmeli çalışanı Edward Snowden hakkında, CIA ve NSA ile yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ederek yayımladığı "Permanent Record" (Kalıcı Kayıt) başlıklı kitabından dolayı dava açmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Davanın amacının kitabın basım veya dağıtımını engellemeye yönelik olmadığına işaret edilen açıklamada, “ABD hükümeti, Snowden'ın imzaladığı gizlilik anlaşmalarını ihlal ederek, kitabı basımdan önce söz konusu kurumlara inceleme için göndermemekle suçlanmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında dava dosyasında kitabı yayımlayan yayınevinin de isminin davalılar arasında yer aldığı kaydedildi.