ABD'den Somali'de El Şebab Militanlarına Hava Saldırısı

ABD Somali’de el Şebab militanlarını hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Pentagon, bunun Biden döneminde Somali’de düzenlenen ilk hava saldırısı olduğuna dikkati çekti.

El Şebab militanlarını hedef alan en son hava saldırısı 19 Ocak’ta yapılmıştı ve bu Joe Biden’ın başkan olarak görevi resmen devralmasından bir gün önceydi.

Amerika Savunma Bakanlığı sözcülerinden Cindi King, ABD Afrika Kuvvetler Komutanlığı’nın (AFRICOM) Somali hükümetiyle eşgüdüm halinde yürüttüğü operasyonda Galkayo çevresindeki hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Galkayo’nun Mogadişu’nun 700 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğuna dikkati çeken King, burada yalnızca El Şebab militanlarına ait hedeflerin vurulduğunu söyledi.

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan King, ilk incelemelerde sivil kayıp ya da yaralanmaya rastlanmadığını, ancak el Şebab’la çatışmalara devam eden Somali ordusunun ayrıntılı hasar tespiti yapmasının zaman alacağını belirtti.

Biden göreve geldiğinde ABD dışındaki cihatçı gruplara karşı insansız hava araçlarının kullanımını sınırlamıştı. Donald Trump ABD ordusuna Somali ve Libya’da İHA’ları kullanma konusunda “açık çek” vermişti.

Mart ayında konuşan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Afganistan, Suriye ve Irak dışındaki diğer cihatçı hedeflere yapılacak tüm planlı hava saldırıları için bundan böyle ordunun Beyaz Saray’ın iznini alması gerektiğini açıklamıştı.

Dünya genelindeki hava saldırılarında yaşanan sivil kayıplarını izlemeye alan Airwars adlı bir STK tarafından sunulan verilere göre ABD ordusunun İHA saldırıları Trump döneminde önemli ölçüde artmıştı. ABD 2015 yılında Somali’de 11 hava saldırısı düzenlerken bu rakam 2019’da 64, 2020’de de 54’tü.

Trump görevden ayrılırken de Somali ordusuna askeri eğitim veren 700 kadar özel harekat görevlisinin bir kısmını geri çekmişti.

